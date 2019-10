Ahrensburg. In Ahrensburg wird in dieser Woche das Oktoberfest gefeiert. Zum achten Mal richtet der Veranstalter Schächterle das typisch bayerische Volksfest in der Innenstadt aus. Lederhosen, Dirndl, Karohemden und Maßkrüge – all das finden Besucher ab morgen an der Großen Straße und auf dem Rondeel. Für fünf Tage, von Mittwoch, 2. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, lädt dort eine Festmeile mit zahlreichen Vergnügungs- und Gastronomieangeboten zum Mitmachen ein.

Original bayerische Band spielt im Festzelt

Die Gäste erwartet bei der Wiesn ein vielfältiges Angebot, das sich sowohl an junge als auch ältere Besucher richtet. In einem beheizten Festzelt kann das Publikum typisch bayerische Spezialitäten genießen und dabei den musikalischen Darbietungen verschiedener Livebands lauschen. Oder einen ausgelassenen Abend im Biergarten verbringen. Das Vergnügen startet am Mittwoch, 2. Oktober, um 18 Uhr mit dem für das Fest typischen Fassanstich und den ersten Maß Bier.

Für musikalische Begleitung sorgt mit den Deich Tirolern eine der bekanntesten Oktoberfestbands Norddeutschlands. Die Musiker sind zum fünften Mal dabei und spielen Musik im alpenländischen Stil. Am Donnerstag, 3. Oktober, beginnt die Gaudi mit einem Frühschoppen (12 Uhr). Dazu spielt die Blasmusikkapelle Die Partylöwen traditionelle und moderne Stücke, zu denen sich gut schunkeln und tanzen lässt. Ab 13 Uhr werden zahlreiche Kinderaktionen geboten. Zwischen 15 und 16 Uhr können die jüngeren Gäste dann bei einer Kinder-Oktoberfest-Disco ausgiebig feiern.

Buntes Programm auch für Kinder

Am Freitag und Sonnabend, 4. und 5. Oktober, sorgt die original bayerische Band Die Schmalzler für Unterhaltung. Das Musikrepertoire der erfahrenen Musiker setzt sich aus eigenen Kompositionen, Volks- und Schlagermusik sowie aus Hits der aktuellen Charts zusammen.

Der Oktoberfest-Sonntag steht ganz im Zeichen des Erntedank-Festes und ist entsprechend dekoriert. Bei Sonderaktionen wie einer Schau mit Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen werden sowohl Oldtimer als auch neue Modelle zu sehen sein. Kinder können Apfelzwerge oder Heudrachen basteln (eventuell fallen geringe Materialkosten an) oder in der Malecke kreativ werden. Für Musik sorgen an diesem Tag Die Partylöwen. Der Besuch des Oktoberfestes ist kostenlos. Für die Abendveranstaltungen im Festzelt kostet eine Karte an der Abendkasse 14 Euro. Größere Gruppen können direkt am Festzelt noch für Donnerstag und Freitag einen Tisch inklusive acht Eintrittskarten zum Preis von 100 Euro reservieren.

Ahrensburger Oktoberfest: Mi 2.10 (12.00 bis 0.00, Do 3.10., 12.00–21.00, Fr 4.10. & Sa. 5.10., 12.00–0.00, und So 6.10., 12.00–20.00, Große Straße und auf dem Rondeel, mehr Infos gibt’s online unter www.ahrensburger-oktoberfest.de und Tel. 0172/434 27 42