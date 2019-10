Glinde. Für besondere musikpädagogische Leistungen hat die Gemeinschaftsschule Wiesenfeld in Glinde am Montag den HanseWerk-Schulmusikpreis überreicht bekommen. Die neue Auszeichnung wird erstmals vergeben vom Schleswig-Holstein-Musikfestival (SHMF) und dessen langjährigem Hauptsponsor HanseWerk.

Jeder habe die Chance, ein Instrument zu lernen

„Räumt der Musik die Priorität ein, die sie auch verdient“, sagte SHMF-Intendant Christian Kuhnt bei der Feierstunde in der Glinder Bildungseinrichtung. Die Auszeichnung belohnt Schulen, die mit kreativen und innovativen Vermittlungsansätzen im Bereich der Musik überzeugen konnten. „Man kann nicht gegeneinander Musik machen, nur miteinander“, sagte Schulleiter Johannes Haarbeck stolz. „Das wirkt sich auf die Gemeinschaft aus.“

Davon konnten sich auch die Gäste überzeugen: Im Laufe der Verleihung geben sowohl die Big Band als auch der Unterstufenchor zum Besten, was an dieser Schule gelehrt wird. „Bei uns hat jeder die Chance, ein Instrument zu lernen. Wir wollen, dass Musik kein elitäres Bildungsgut ist“, so Haarbeck weiter.

Schirmherrin ist Bildungsministerin Karin Prien, die in Glinde von ihrer Staatssekretärin Dorit Stenke vertreten wurde. Das Preisgeld von 3000 Euro soll dem praktischen Musizieren zugute kommen. Die Anschaffung neuer Instrumente ist geplant.