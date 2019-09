Bad Oldesloe. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Stormarn auf den bislang niedrigsten Wert in diesem Jahr gesunken. 3926 Menschen waren nach Angaben der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe im September ohne Job – und damit 113 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank auf drei Prozent.

Fachkräfte werden weiterhin stark gesucht

„Trotz der bundesweit schwächeren Konjunkturwerte in diesem Jahr liegt die durchschnittliche Zahl arbeitsloser Menschen im Kreis Stormarn weiterhin unter dem Wert des Vorjahres“, sagt Agentur-Chefin Heike Grote-Seifert.

Auch in Stormarn ließen sich zwar saisonale Schwankungen feststellen, sie seien aber nicht so stark ausgeprägt. Wenn zum Beispiel witterungsbedingt vorübergehend nicht gearbeitet werden kann oder es mal eine schwächere Auftragslage gibt, hielten viele Firmen stärker an ihren Mitarbeitern fest. „Die Betriebe überlegen sich mittlerweile genau, ob sie in diesem Fall Mitarbeiter freisetzen“, sagt Grote-Seifert. „Denn sie müssen davon ausgehen, dass diese aufgrund der zahlreichen Stellenangebote schnell bei einem anderen Arbeitgeber anfangen. Im Bedarfsfall finden sie nur schwer Ersatz, weil gerade auch Fachkräfte nach wie vor händeringend gesucht werden.“

In Stormarn sind 2274 freie Stellen gemeldet

357 offene Stellen wurden der Arbeitsagentur im September neu gemeldet. Damit stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs, die derzeit in Stormarn zu besetzen sind, auf 2274. Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Großen Bedarf gibt es im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Baugewerbe, im verarbeitenden Gewerbe und in der Zeitarbeit.