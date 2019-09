Bad Oldesloe. Mitte November stellt die Kreisstadt neue Parkscheinautomaten auf. Dann können Autofahrer auch mit EC-Karte bezahlen, Handy-Parken ist weiterhin möglich. „Dann wird auch die Brötchentaste programmiert“, sagt Bürgermeister Jörg Lembke. Mit der Taste können Nutzer ein kostenloses und 15 Minuten gültiges Ticket ziehen.

Die aktuellen Geräte sind im Schnitt 18,7 Jahre alt und häufig defekt. Die Politik hatte 269.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt. Eines der Geräte ist am Peters-Parkplatz an der Stadtverwaltung bereits im Einsatz. Bis 15. November sollen alle Automaten ausgetauscht sein. „Dann ist überall auch EC-Kartenzahlung möglich“, sagt Lembke. Gerade erst hat die Politik beschlossen, eine Firma mit der Abholung des Kleingeldes zu beauftragen, weil die Geldsäcke den Mitarbeitern des Ordnungsamtes zu schwer sind. Lembke: „Wenn wir später feststellen, dass ein Großteil bargeldlos bezahlt wird, werden wir die Automaten vielleicht wieder selbst leeren.“ Neben Kleingeld und EC-Karten – Kreditkartenzahlung wird wegen zu hoher Gebühren nicht möglich sein – können Autofahrer auch per Smartphone-App Parktickets erstehen.