Oststeinbek. 33 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen erwartet die Gemeinde für dieses Jahr – nach aktuellen Berechnungen. Es könnte auch noch mehr werden. Das berichtet Bürgervorsteher Hendrik Maier (CDU). „Das hatten wir so noch nie“, stellt er fest. Im Jahr 2018 lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuern bei 21 Millionen Euro, im Jahr zuvor lagen sie schon einmal bei 25 Millionen Euro.

Wie viel davon in der Gemeinde nach allen Umlagen an Kreis und Land bleibt, steht allerdings noch nicht fest. „Als grobe Richtschnur lässt sich sagen, dass aktuell etwa 20 bis 25 Prozent davon in der Gemeinde hängenbleiben“, erläutert Anja Grysinski aus Oststeinbeks Fachbereich Finanzen.

Niedriger Hebesatz lockt

Wie so oft in der Gemeinde sind die zahlungskräftigen Unternehmen aber nicht auf Oststeinbek als ihren Unternehmenssitz angewiesen. Sie werden vor allem durch den niedrigen Hebesatz für die Gewerbesteuer nach Oststeinbek gelockt. „Er ist gar nicht so unverschämt niedrig“, betont Bürgermeister Jürgen Hettwer, den Unternehmen liege auch viel an der Zuverlässigkeit des Standortes. Mit anderen Worten, dass der Hebesatz nicht so schnell erhöht werde.

Der liegt in Oststeinbek bei 290 von Hundert. „Wir haben einen niedrigen Hebesatz, aber nicht den niedrigsten in Schleswig-Holstein“, bestätigt Anja Grysinski. Die niedrigsten Hebesätze hat tatsächlich die Gemeinde Hamfelde Stormarn (275 v. H.) und Hamfelde im Herzogtum Lauenburg (250 v.H.). In Stapelfeld nahe der A1 liegt er bei 300 v. H.

Keine „Briefkastenfirmen“

Zwar handelt es sich bei den betreffenden gewinnträchtigen Unternehmen nicht um „Briefkastenfirmen“, doch sie haben nur einige Büros angemietet. Sie könnten die Gemeinde also auch schnell wieder verlassen“, erläutert Hendrik Maier. Welcher Branche diese Unternehmen sind oder gar welchen Namen sie haben lässt sich aus Datenschutzgründen weder der Bürgervorsteher noch Bürgermeister Jürgen Hettwer entlocken. Man munkelt, dass es sich um zwei Firmen handelt, die ursprünglich aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern kommen. Doch Näheres war gestern nicht in Erfahrung zu bringen.

Für die stets zeitverzögert eintreffenden Umlagen, die Oststeinbek abgeben muss, spart die Gemeinde vorsichtshalber ein Polster an. Aktuell liegt ihr effektives Guthaben auf dem Konto bei zehn Millionen Euro. In der Gemeindevertretung am Montag ab 19.30 Uhr beschließt die Politik unter anderem auch den Nachtragshaushalt, darin fünf Millionen Euro für die Planungskosten des neuen Grundschulneubaus.