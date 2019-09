Kabarett im KuB

„Ein Ding der Unmöglichkeit“, so heißt das aktuelle Programm des aus dem Quatsch-Comedy-Club bekannten Kabarettisten Matthias Egersdörfer . Was sich hinter diesem Namen verbirgt, präsentiert der stets schlecht gelaunte Kleinkünstler am Sonnabend im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB).

Kabarett Sa 28.9., 20.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karten zu 20,50 Euro an AK erhältlich

Stöbern in Grossensee

Der Handgemacht-Markt in Großensee geht am kommenden Sonntag in seine fünfte Ausgabe. Etliche Kreative aus der Gemeinde und ihrer Umgebung bieten von 12 bis 16 Uhr ganz unterschiedliche Gegenstände an, die ausschließlich aus eigener Herstellung stammen. Dazu gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke.

5. Handgemacht-Markt So 2.9.9., 12.00–16.00, Dörphus, Hamburger Straße 11, Eintritt kostenlos

Jazz in Bad Oldesloe

Drei Frauen, zwei Stimmen und eine Gitarre – mehr braucht Coucou nicht, um sein Publikum zu unterhalten. Am kommenden Sonnabend tritt das Trio anlässlich der Frauenkulturtage in der Johannisloge in Bad Oldesloe auf. Besucher können sich auf einen besonderen Mix aus Pop, Jazz und Folk freuen.

Konzert Sa 28.9., 20.00, Johannisloge, Am Bürgerpark 5, Karten 17,50 an Abendkasse

Apfelfest in Reinfeld

In Reinfeld dreht sich am Sonnabend, 28. September, alles rund um den Apfel.

Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Zu einem Apfelfest lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Reinfeld für diesen Sonnabend ein. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr soll sich alles rund um das Obst drehen. Besucher können sich auf ein umfangreiches Angebot an Kuchen, Saft, Marmelade und viele weitere Leckereien freuen. Kinder haben die Möglichkeit, sich im Garten auszutoben.

Apfelfest Sa 28.9., 14.00–16.00, Garten des Claudiuspastorat

Satire im Dorfmuseum

Literarisch wird es am Sonnabend im Stormarnschen Dorfmuseum in Hoisdorf. Unter dem Motto „Schwarzer Abend“ treten auf Einladung des Sieker Kreis die Autoren Karsten Lieberam-Schmidt und Sven J. Olsson auf. Im Gepäck haben die Satiriker jede Menge Texte, die durchzogen von schwarzem Humor sind.

Satire Sa 28.9., 18.00, Einlass: 17.00, Stormarnsches Dorfmuseum, Sprenger Weg 1, Eintritt kostet 7,-

Mit dem Rad unterwegs

Wer Lust auf eine Ausfahrt ins Grüne hat, sollte Mitte nächster Woche nach Ahrensburg kommen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bittet zu einer Radtour, die in der Schlossstadt beginnt und deren Ziel das Naturschutzgebiet Höltigbaum ist. Danach geht’s zurück nach Ahrensburg.

Radtour zum Feierabend Mi 2.10., 18.00, Start: Badlantic, Reeshoop 60, Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich