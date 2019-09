Grosshansdorf. Showtime beim Kulturring Großhansdorf: Der neue Vorstand mit ausschließlich weiblicher Besetzung startet in die erste Saison, in der die Damenrunde um die Vorsitzende Gerti Kalisch das Programm vollständig selbst gestaltet hat. Ab Oktober sind Comedy, Kabarett und Komödien geplant. Das weitere Repertoire spannt sich vom Weihnachtsmärchen bis zum Thriller.

„Es soll für jeden etwas dabei sein“, sagt Gerti Kalisch gegenüber dem Abendblatt. Inspirationen zur neuen Saison stammen unter anderem von der Inthega, einer Theatermesse in Bielefeld. Dort wurde der Verein auch auf das Quartett Belle Mélange aufmerksam, das bereits am Sonnabend, 26. Oktober (20 Uhr), in Großhansdorf auftritt. Unter dem Titel „Cherchez la femme – was Mann wissen muss“ präsentieren die vier Profimusikerinnen ein Programm, das neben Klassik und Pop auch Comedy beinhaltet.

Für die Sondervorstellungen hat der Vorverkauf begonnen

Ebenfalls in Bielefeld stellte das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald das Stück „Noch’n Gedicht“ vor. Darin wird die Lebensgeschichte von Heinz Erhardt erzählt. In der Inszenierung stehen nicht nur einzelne Werke, sondern auch Charaktereigenschaften und Gefühlswelten des beliebten Komikers im Vordergrund. Im Waldreitersaal wird das Stück am Freitag, 21. Februar 2020 (20 Uhr), aufgeführt. Die Inszenierung zählt zu den Sonderveranstaltungen, für die der Vorverkauf begonnen hat. Bei den Abonnementsveranstaltungen kommt nur ein Teil der Karten in den freien Verkauf, er startet genau vier Wochen vor dem jeweiligen Termin.

Anfangs hatte Gerti Kalisch nur bei der Garderobe helfen wollen. Wenig später bildete sie mit vier weiteren Frauen die neue Spitze des Kulturvereins. Der Verein will auch ein jüngeres Publikum für das kulturelle Angebot im Ort begeistern. So erzählt das Schauspiel „Wunschkinder“ von den zukunftsbesorgten Eltern Bettine und Gerd, deren Sohn Marc nur knapp sein Abi geschafft hat und seitdem zu Hause herumhängt – Vollpension mit Wäscheservice inklusive. Der Stoff dazu stammt von den Erfolgsautoren Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Ihre Schulkomödie „Frau Müller muss weg“ schaffte es von der Theaterbühne auf die Kinoleinwand. Am Mittwoch, 4. Dezember (20 Uhr), spielt das Ensemble im Waldreitersaal.

Am 24. November Weihnachtsmärchen „Rumpelstilzchen“

Gerti Kalisch, Vorsitzende des Kulturrings Großhansdorf.

Foto: Laura Treskatis

Für Kinder ab fünf Jahren und deren Eltern zeigt der Kulturring am Sonntag, 24. November (14.30 und 17 Uhr) das Weihnachtsmärchen „Rumpelstilzchen“. Dabei besinnt sich der Verein zurück auf traditionelle Formate. „Als wir vergangenes Jahr den kleinen Vampir gezeigt haben, hatten manche Kinder Angst“, sagt Kalisch. Doch ansonsten kämen die neuen Programmideen durchaus gut an. Kalisch: „Viele junge Leute sprechen mich an, weil sie mitbekommen haben, dass wir jetzt auch andere Sachen machen.“ Gerade erst gebucht und daher noch nicht auf der Internetseite des Vereins zu finden ist das mitreißende Kinderkonzert für die ganze Familie mit der Band Radau! am Sonnabend, 15. Februar. Beide Kinderveranstaltungen zählen zu den Sondervorstellungen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Preise für einzelne Tickets und Abonnements leicht angehoben. Der Grund dafür sind laut Kalisch gestiegene Produktionskosten. Gleichzeitig hebt sie die hohe Qualität der Stücke hervor. Kalisch: „Wir wollen natürlich gute Sachen und nichts Abgedroschenes.“ Ihr heimlicher Favorit für die kommende Saison ist „Die Tanzstunde“, eine Komödie von Mark St. Germain. Oliver Mommsen spielt darin einen Professor für Geisteswissenschaften, der unter dem Asperger-Syndrom leidet. Für eine Preisverleihung nimmt er Unterricht bei einer Tänzerin (gespielt von Tanja Wedhorn), die nach einer Verletzung ihren Beruf aufgegeben hat. „Als Autist hat dieser Mann überhaupt keinen Bezug zum Tanz“, sagt Kalisch. „Die Geschichte ist witzig, rührt gleichzeitig an, ohne kitschig zu sein.“ Am Sonnabend, 21. März 2020 (20 Uhr), ist die Sonderveranstaltung in Großhansdorf zu sehen.

Als Saisonabschluss ist ein spannender Thriller geplant

Die Theatergastspiele Fürth zeigen am Freitag, 15. November (20 Uhr) die Komödie „Harold und Maude“. Am Sonnabend, 11. Januar (20 Uhr), ist das Eurostudio Landgraf mit „Heilig Abend“ zu Gast. Den Abschluss der Saison bildet am Freitag, 3. April (20 Uhr), das Stück „Ein Deal nach Hitchcock“. Zwei Männer, die einander zuvor nicht kannten, treffen eine Abmachung, bringen die Frau des jeweils anderen um. Der Thriller von Bernd Storz ist in Anlehnung an den Hitchcock-Film „Der Fremde im Zug“ aus dem Jahr 1951 entstanden. Noch vor dem Start im Oktober ist Gerti Kalisch bereits in Gedanken für den Spielplan im Winter 2020. Auf der Wunschliste stehen ein Buddy-Holly-Abend und ein Poetry Slam. Im Oktober wird Kalisch wieder zur Theatermesse nach Bielefeld fahren – um sich neue Inspirationen zu verschaffen.