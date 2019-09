Reinbek. Es gab Zeiten, da redeten Kinder- und Jugendliche in der Reinbeker Politik mit. Sie waren in einem entsprechenden Beirat organisiert und mussten angehört werden. Dieser löste sich wegen mangelnden Interesses jedoch auf. Jetzt wird er wiederbelebt. Das entschieden die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig.

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Jungen und Mädchen Kontakt mit der Verwaltung sowie dem Jugendzentrum am Schloss aufgenommen und den Wunsch nach mehr Beteiligung geäußert. Bei weiteren Gesprächen wurde die Installation eines Kinder- und Jugendbeirats als beste Variante ausgemacht. Er berät die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung in allen Angelegenheiten, die die Interessen der jungen Generation betreffen.

Beirat soll nächstes Jahr gewählt werden

Der Beirat soll 2020 gewählt werden. Eine Satzung gibt es noch nicht, nur einen Entwurf. Demnach besteht das Gremium aus mindestens drei und maximal 15 Mitgliedern. Wählbar sind Personen zwischen dem vollendeten zwölftem und 22. Lebensjahr. Einige von ihnen können auch aus der Nachbarschaft kommen, wenn sie in Reinbek zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen.