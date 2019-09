Barsbüttel. Bei der Ausfahrt der Autobahn 1 in Barsbüttel hat ein Lkw-Fahrer am späten Mittwochnachmittag, 25. September, hohen Sachschaden angerichtet. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll der Lkw zwischen 16.30 und 17.45 Uhr die Autobahn Richtung Süden an der Rahlstedter Straße verlassen haben, um nach links in Richtung Barsbüttel abzubiegen. Dabei fuhr der Lkw gegen die dortige linke Leitplanke und im Einmündungsbereich gegen den unteren Bereich des Ampelmastes, so dass dieser stark verbogen wurde.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und fragt: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht? Wer kann Angaben zu dem Lkw machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Barsbüttel unter der Telefonnummer 040/67 07 80 56 entgegen.