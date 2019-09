Ahrensburg. Der neue Propst von Rahlstedt-Ahrensburg heißt Axel Matyba. Mit großer Mehrheit von 88 von 123 Stimmen wählte die Synode des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Hamburg-Ost, ein kircheninternes Parlament aus Amtsträgern und Laien, den 58-Jährigen am Mittwoch in das Amt. Er setzte sich im ersten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber, den Flensburger Pastor Thielko Stadtland (48), durch.

„Ich freue mich sehr, dass die Synode mir das Vertrauen ausgesprochen hat und ich nun als Propst von der Seine zurück an die Elbe kommen kann“, sagte Matyba nach der Abstimmung. Zurzeit ist der 58-Jährige als Pastor der deutschen Gemeinde in Paris tätig. Die berufliche Laufbahn führte den verheirateten Vater von zwei Kindern bereits nach Kiel, Hamburg und Kairo (Ägypten). Darüber hinaus war Matyba einige Jahre als Beauftragter für den Christlich-Islamischen Dialog der Nordkirche und als Referent im Zentrum für Mission und Ökumene tätig. Studiert hat der Theologe in Tübingen, Kiel und Philadelphia.

Er möchte den Leisen eine laute Stimme geben

„Gemeinsam mit den vielen ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten in den Gemeinden möchte ich eine einladende Kirche nah an den Menschen und am Puls der Zeit gestalten“, skizzierte Matyba das Leitbild seiner Amtszeit. Wichtig sei ihm der Austausch mit Christen aus anderen Ländern und mit Angehörigen anderer Religionen. Mit Blick auf die Aufgaben der Kirche und die Herausforderungen dabei betonte der neu gewählte Propst: „Eine starke Kirche und eine starke Diakonie brauchen in der Metropolregion Hamburg gerade diejenigen, deren Stimmen immer wieder drohen, überhört zu werden.“

Axel Matyba folgt auf Hans-Jürgen Buhl, der nach acht Amtsjahren in den Ruhestand wechselt. Buhl hatte die Leitung der Propstei Rahlstedt-Ahrensburg 2012 in schwierigen Zeiten übernommen. Zuvor war das Amt eineinhalb Jahre vakant gewesen. Seine Vorgängerin Margit Baumgarten hatte sich zurückgezogen, nachdem Fälle von sexuellem Missbrauch in der Gemeinde Ahrensburg bekannt geworden waren. Ab 2013 beherrschte der Streit um die geplante Schließung und Entwidmung der St. Johanneskirche in Ahrensburg die öffentliche Wahrnehmung. Die Gemeindemitglieder wollen das Gotteshaus erhalten.

Matyba ist Vorgesetzter von 31 Pastoren

Der Propst von Rahlstedt-Ahrensburg leitet mit sechs Amtskollegen den Kirchenkreis Hamburg-Ost. Er ist Vorgesetzter von 31 Pastoren. Zur Propstei zählen elf Kirchengemeinden, darunter die Stormarner Gemeinden Ahrensburg, Bargteheide, Eichede, Großhansdorf-Schmalenbeck, Lütjensee, Siek und Trittau. Axel Matyba wird sein Amt voraussichtlich im Mai 2020 antreten.