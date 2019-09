Trittau/Neritz. 60 Künstler gewähren Besuchern an diesem Wochenende Einblicke in ihre Ateliers oder laden sie in Galerien und Kunststätten ein. Am Sonnabend und Sonntag (28. und 29. September, 11 bis 18 Uhr) steht Stormarn im Zeichen der Kunst. „KunstOrte Stormarn – Offene Ateliers“ ist ein gemeinsames Projekt der Arbeitsgemeinschaft „Stormarn kulturell stärken“ des Kreises, der Sparkassen-Kulturstiftung und Sparkassen-Stiftung sowie der Bürger-Stiftung Stormarn.

Kunstschaffende suchen den Austausch mit ihren Gästen

Die Orte, an denen Malerei, Objekte, Keramiken, Glas-, textile oder Performancekunst, Installationen oder Drucke entstehen, sind so vielfältig wie deren kreative Schöpfer. Das Atelier von Janis Walzel aus Trittau beispielsweise ist ein ausgebauter Bauwagen, der in ihrem Garten steht. Unkonventionell – vielleicht, aber dabei praktisch, ruhig und mit Blick ins Grüne, im Winter sogar beheizt. „Inspirierend“, nennt die Künstlerin das Ambiente. Hier kann sie beim Malen laute Musik hören und den Alltag ausblenden. Walzel beschreibt die Symbiose so: „Ohne Bauwagen keine Kunst.“ Die Kombination erlaube ihr abzutauchen. „Ich mag es, mich darin zurückzuziehen, dieses Wirken wie abseits vom Rest der Welt.“ Oft mit dabei ist ihr Border-Collie-Mischling namens Rudi, der es sich gemütlich macht, während seine Halterin eine Auszeit nimmt.

Warum sich die Trittauerin am Aktionswochenende beteiligt, erläutert sie so: „Ich mag den Austausch sehr. Die Besucher sollen einen Einblick bekommen, was ich so mache.“ Sie sei gespannt, welche Menschen sich auf den Weg zu ihr machten und auf welche Weise sie anreisten. Möglicherweise auf einer der acht neuen vom Tourismusmanagement eigens für das Projekt entwickelten Kunstrouten für Radfahrer. Sie leiten die Radler auf Rundwegen an den Ateliers, Galerien und Werkstätten entlang. Route K 7 beispielsweise führt von der Wassermühle Trittau nach Lütjensee und zurück. An der 26 Kilometer langen Strecke können die Radfahrer sieben Kunstorte entdecken.

Janis Walzel freut sich auf spannende Begegnungen und das, „was die Besucher erzählen, und auf die Eindrücke, die sie von anderen Ausstellern mitbringen“. Sie plant eine kleine Bilderausstellung im Carport, gleich neben dem Eingang zum Garten. „Wenn jemand sehr interessiert ist und unbedingt mehr sehen will, zeige ich vielleicht auch die Arbeiten, die ich in anderen Räumen aufbewahre“, stellt sie in Aussicht. Ein bisschen Vernissage-Feeling mit Knabbereien und Postkartenverkauf, das ist der Plan, den Rest lässt Walzel entspannt auf sich zukommen.

Ateliers und Kunststätten bieten Begleitprogramme an

Die Trittauerin lobt die Organisatoren, die alles perfekt vorbereitet hätten. „Eine großartige Initiative.“ Der Informationsfluss habe wunderbar funktioniert, bei Bedarf würden Pavillons und Aufsteller zur Verfügung gestellt, die Künstler hätten jede Menge Flyer zum Verteilen erhalten. Sie habe sogar eine Schablone mit wasserlöslicher pinkfarbener Sprühkreide bekommen, um damit leicht erkennbare Wegweiser in der Umgebung aufzubringen.

Künstler Hans-Hinnerk Rohde ist in Neritz ansässig.

Foto: Elvira Nickmann

Unter den Teilnehmern ist auch Hans-Hinnerk Rohde. Sein Atelier, das gleichzeitig als Werkstatt dient, befindet sich in einer ausgebauten Garage hinter seinem Haus in Neritz. Darin fertigt er kleine filigrane Objekte aus Holzstücken und Zahnstochern, Tuschezeichnungen und Malerei. Wer ihn besucht, lernt einen „introvertierten Extrovertierten“ (Rohde über Rhode) kennen, der sich auch über das kreative Umsetzen seiner Ideen mitteilt. Darin verschmilzt Vertrautes mit Fantastischem, eröffnen sich verblüffende Perspektiven und Raum für eigene Interpretationen der Betrachter.

Einige der Ateliers und Kunststätten bieten Begleitprogramme an, darunter beispielsweise Lesung, Führung, die Demonstration von Obvara-Keramikbrand sowie Mitmachaktionen wie die „Bunte Kinderzeit“ oder das Erstellen kleiner Kunstwerke. Der Eintritt zu allen Aktionen und Stätten ist frei.

Wer wissen will, was ihn bei den Offenen Ateliers erwartet, findet unter dem Hashtag #kunstortestormarn auf der Social-Media-Plattform Instagram Eindrücke und Sammlungen der dort aktiven Künstler. Mehr Informationen über das Projekt und seine Künstler gibt’s online. Auf www.kunst-orte-stormarn.de stehen auch Übersichtskarten, Faltblätter und die acht Radtouren inklusive GPS-Daten zum Download zur Verfügung.