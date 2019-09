Reinbek. Ein betrunkener 51-Jähriger am Steuer eines Sportwagens hat in Reinbek einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der 37 Jahre alter Reinbeker war am Mittwochvormittag mit seinem Rennrad auf dem Mühlenredder unterwegs und wurde von einem Chevrolet Camaro überholt. Der Sportwagen scherte direkt vor ihm ein und bremste ab. Der Radfahrer krachte in das Fahrzeug und stürzte. Das Auto fuhr erst weiter, setzte dann zurück zur Unfallstelle, rollte über das Rad und hielt an.

Autofahrer hatte 1,24 Promille Alkohol im Blut

Die inzwischen eingetroffenen Polizisten bemerkten, dass der Autofahrer aus Reinbek nach Alkohol roch. Er musste sich einem Atemtest unterziehen. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille. Anschließend wurde dem 51-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einkassiert, dazu ein Strafverfahren eingeleitet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro.