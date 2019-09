Oststeinbeker Ersthelfer retten jetzt Leben mit Strom

Oststeinbek. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählen Sekunden. In Deutschland sterben jährlich mehr als 50.000 Menschen durch plötzlichen Herzstillstand, oft hervorgerufen durch das Flimmern der großen Herzkammern. Auch wenn der Notarzt innerhalb der vorgegebenen Frist von zwölf Minuten eintrifft, für diese Personen kommt er meist zu spät.

Das Gerät sagt jeden Handlungsschritt an

Holger Voß hat solch eine dramatisch Situation hautnah erlebt. Seine Frau Brigitte starb im Jahr 2017 innerhalb von Minuten, noch bevor die Retter eintrafen. 2018 gründete er daher mit seinen Söhnen Thomas und Christian die Brigitte-Voß-Stiftung, um sich für ein größeres und schnelleres Netz von Ersthelfern und deren technische Ausstattung einzusetzen.

Am Montagabend übergab der 76-jährige jetzt acht Defibrillatoren an Oststeinbeker Ersthelfer, die über die App „Meine Stadt rettet“ registriert sind. Britta Rusch ist Applikationsspezialistin beim Gerätehersteller und beschrieb der Gruppe – alle sind auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Oststeinbek – die Handhabung des medizinischem Gerätes. Damit kann der Helfer gezielte Stromstöße setzen, um Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern oder Vorhofflattern zu beenden. Bis zu 200 Schocks kann ein Defibrillator ausführen, bis die Lebensdauer des Akkus erschöpft ist.

Über die App werden die Helfer in der Nähe gefunden

Landrat Henning Görtz (v.l.) und seine Amtskollegen Reinhard Sager (Ostholstein) und Christoph Mager (Herzogtum Lauenburg) beim Start der Ersthelfer-App.

Foto: Janina Dietrich

„Letztendlich ist der gesamte Vorgang selbsterklärend, da der Defibrillator jeden Handlungsschritt ansagt. Viele Geräte hängen in öffentlichen Räumen, wo sie im Notfall ohne Hilfe eingesetzt werden sollen“, sagt die 46-jährige. „Bleiben Sie ruhig – rufen Sie den Notdienst – entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich vollständig,“, so lauten die ersten automatisierten Anweisungen. Der Helfer wird komplett durch den Prozess geführt. Jeder Einsatz wird vom Gerät aufgezeichnet.

„Ich wurde schon zu drei Reanimationen gerufen, die leider erfolglos waren. Ich hatte für die Einsätze keinen Defibrillator“, berichtet Sebastian Ebert, einer der Ersthelfer, der seinen eigenen Defibrillator in Empfang nahm. 1300 Euro kostet ein Gerät, gespendet von der Stiftung, die unter dem Dach der Bürger-Stiftung Stormarn arbeitet. Sie finanziert sich durch Einnahmen aus der Vermietung eines Mehrfamilienhauses, das die Familie Voß in die Stiftung eingebracht hat.

Ziel: Möglichst viele freiwillige Retter ausbilden

Für Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Bürger-Stiftung Stormarn, war die Gründung der Brigitte Voß-Stiftung Anlass, sich dafür einzusetzen, dass das System „Meine Stadt rettet“ auch im Kreis Stormarn in den Notruf 112 eingebunden wurde. Über die App werden registrierte freiwillige Ersthelfer in der Nähe identifiziert und schnellstmöglich zum Einsatzort gerufen. Diese Helfer sollen die Rettungskette verstärken. „Wir werden per GPS geortet. Drei Personen werden kontaktiert. Jeder hat zwei Minuten Zeit, sich zu zurückzumelden“, erklärt Christian Höft den Ablauf. Im Mai dieses Jahres waren 91 Ersthelfer im Umkreis Oststeinbeks registriert. Im Kreis Stormarn waren es rund 500.

„Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung sich bewusst wird, wie wichtig eine Ausbildung als Ersthelfer ist, um einen Notfall zu erkennen“, erklärt Holger Voß. Bilanz seiner Arbeit ließe sich aktuell noch nicht ziehen, denn bisher stand die Gründung der Stiftung im Vordergrund. Oberstes Ziel sei es jetzt aber, möglichst viele freiwillige Retter auszubilden und weitere Defibrillatoren anzuschaffen. Die kostenlosen Kurse für lebenserhaltende Maßnahmen wie Herzdruckmassage und Atemspende haben für ihn in der Stiftungsarbeit Priorität.

Das sind die Termine für die Ausbildung

Kinder sollen ebenfalls noch geschult werden, um Notfallsituationen zu erkennen. Aktuell ist die Stiftung mit Kindergärten und Schulen im Gespräch. „Bei einem Herzstillstand muss die Erste Hilfe maximal nach fünf, besser noch innerhalb von drei Minuten beginnen“, erläutert Holger Voß. Eine vernünftige Aufklärung könne daher nicht früh genug beginnen.

Die Termine für die Ausbildung zum Ersthelfer sind folgende: Abends jeweils zwei Stunden: 17. und 29. Oktober, 5., 14., 19. und 26. November, Ganztageskurse am Wochenende etwa sechs bis acht Stunden gibt es am Sonnabend, 19. Oktober, sowie am 2. und 23. November. Anmeldungen sind per E-Mail unter der Adresse info@brigit te-voss-stiftung.de willkommen.