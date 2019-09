Trittau. Testlauf für die Sirenen im Umkreis von 25 Kilometern rund um das Atomkraftwerk Krümmel in Geesthacht: Am Donnerstag, 26. September, ertönen sie in der Zeit von 10.15 bis 10.20 Uhr auf Stormarner Gebiet in Trittau, Glinde, Barsbüttel, Oststeinbek und Witzhave.

Spezielle Verhaltensmaßnahmen nicht nötig

Beim Probebetrieb wird das Signal „Rundfunkgeräte einschalten – auf Durchsagen achten“ durch einen auf- und abschwellenden Heulton verbreitet. Besondere Verhaltensmaßnahmen für Bürger sind mit dem Alarm nicht verbunden.