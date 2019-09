Bad Oldesloe. Ein 19-Jähriger aus Bad Oldesloe ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der junge Mann bog mit seinem Mazda am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr auf die Autobahn 1 an der Anschlussstelle Bad Oldesloe Richtung Hamburg ab und wechselte dann vom Beschleunigungs- auf den rechten von drei Fahrstreifen. Dort war allerdings auch ein 68-Jähriger aus Schönberg mit seinem Mercedes Vaneo unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht überschlug sich der Mazda und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Es entstand ein Schachschaden von rund 11.000 Euro.