Die Kölner Independent-Rockband Steve Next Door macht auf ihrer Promo-Tour zum Album „Rest of your Life“ Station in Bargteheide. Zum Repertoire des Trios zählen Rock-Hymnen und Indie-Stücke. Diese spielen die Musiker, die seit fünf Jahren regelmäßig in Norddeutschland auftreten, mal schmutzig, mal episch verpackt.

Konzert Sa 28.9., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende erbeten

Märchen in Ahrensburg

Foto: Yarmouk

Wer Märchen mag und gern Geschichten hört, ist bei der Lesung von Märchenerzählerin Hanna Schilling gut aufgehoben. Unter dem Motto „Laut und Leise – Gut und Böse“ begeistert sie Zuhörer jeden Alters. Unterstützt wird sie dabei von rhythmischer Musik aus Barock und Klassik von dem Gitarrenensemble Niendorf.

Lesung, Do 26.09, St. Johannes­kirche Ahrensburg, Rudolf-Kinau-Straße 19, 19.30, Eintritt frei

Bad Oldesloe: Pianist zu Gast

Der palästinensisch-syrische Pianist Aeham Ahmad wurde durch seine Konzerte im zerstörten Palästinenserlager Yarmouk bekannt. Im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum (KuB) bringt er orientalische Volkslieder, westliche Klänge und Eigenkompositionen zu Gehör. Dazu gibt’s Auszüge aus seiner Autobiografie.

Konzert So 29.9., 17.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 13,50/11,50 im Vvk. unter www.kub-badoldesloe.de

Flohmarkt in Glinde

Wer günstige Kindersachen oder Damenbekleidung sucht, ist richtig auf dem Flohmarkt am Gutshaus Glinde. Verkauft werden neben Kleidung Accessoires, Spielzeug, Kinderwagen, Dreiräder und mehr. Der Eintritt ist frei. Die Cafeteria bietet Snacks und Getränke an. Eltern, die ohne Kinder in Ruhe stöbern wollen, können das Betreuungsangebot nutzen.

Flohmarkt So 29.9., 9.00–14.00, Gutshaus, Möllner Landstraße 53

Bad Oldesloe: Kindertheater im KuB

Am Donnerstag gibt es das Ein-Frau-Puppentheater im KuB zu sehen.

Foto: peter Awtukowitsch

Das Ein-Frau-Puppentheater „Der Wolf und die sieben Geißlein“ handelt von List, Tücke, Mutterliebe und großem Mut. Der Klassiker, dargestellt von Kerstin Wiese im Kultur- und Bildungszentrum, begeistert Besucher ab vier Jahren durch fantasievolle und verblüffende Darstellungen.

Puppentheater Do 26.9., 16.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karten: Kinder: 5,50/Erwachsene: 7,50 unter 04531/50 41 99

Barsbüttel: Akkordeonorchester

Der Bürgerverein Barsbüttel hat das 1. Hamburger Akkordeonorchester zu Gast. Bei seinem Konzert spielt das Ensemble ein abwechslungsreiches Programm. Das Publikum kann sich auf Swing-Titel, Evergreens, Film- und Popmusik, moderne Shanties und Schlager freuen.

Konzert So 29.9., 15.00, Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, Soltausredder 28, Karte 13,–, Vvk.: Postfiliale, Hauptstraße 38 h