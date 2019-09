Gospel-Musik für den guten Zweck in Ahrensburg

Das Konzert ist am 10. November in der Ahrensburger Kreuzkirche. Die Erlöse gehen an die Hilfsorganisation Mercy Ships. Karten sichern.

Ahrensburg. In Liebe Hoffnung schenken – das ist das Motto des diesjährigen Gospel-Benefizkonzerts in der Ahrensburger Kreuzkirche. Am Sonntag, 10. November, kommen internationale Gäste, das Ensemble „E-Motion“ und der aus Laien- und Profisängern bestehende Chor „Travellers 4-Him“. Sie alle singen für Bedürftige in Not. Die Erlöse gehen an das Hospitalschiff „Africa Mercy“ der Hilfsorganisation „Mercy Ships“. Für den Chor werden dringend noch Sänger gesucht.