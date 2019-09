Gewerkschaft: Jeder siebte Haushalt von Armut bedroht

Ahrensburg/Hamburg. Arm trotz Arbeit – das gilt auch für viele der 37.500 Teilzeit-und Minijobber in Stormarn. „Vor allem Frauen, die halbtags oder nur einzelne Tage in der Woche arbeiten, fehlt am Monatsende Geld. Für viele Familien im Kreis ist ein Kinobesuch oder ein neuer Schulranzen längst zum Luxus geworden“, sagt Silke Kettner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Hamburg-Elmshorn mit Blick auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Jeder siebte Haushalt (15,3 Prozent) in Schleswig-Holstein ist demnach armutsgefährdet, hat also weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung. Kettner befürchtet eine „Schieflage in der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt“. Daran trügen auch die Arbeitgeber eine Mitverantwortung. „Wer sich um Tarifverträge drückt und auf prekäre Jobs statt Vollzeitstellen setzt, der sorgt für magere Lohnzettel“, so die NGG-Geschäftsführerin. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Charmante, großzügige Doppelhaushälfte in Wellingsbüttel Die angebotene DHH im hanseatischen Stil gleicht einem freistehenden Einfamilienhaus, inkl. Garage. mehr Seit August Zuschuss für Hartz-IV-Familien Leidtragende sind oftmals die Kinder. Laut einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands stehen den ärmsten zehn Prozent der Paarhaushalte lediglich 44 Euro monatlich pro Kind für Freizeit, Sport und Kultur zur Verfügung. Bei einer durchschnittlichen Familie sind es 123 Euro, bei den reichsten zehn Prozent 257 Euro. Deshalb sei auch die Politik gefordert. „Das neue Bildungs- und Teilhabegesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht“, betont Kettner. Seit August erhalten Kinder in Hartz-IV-Familien und Geringverdiener-Haushalten einen Zuschuss von 150 Euro pro Schuljahr, etwa für Bücher. Bisher waren es 100 Euro.