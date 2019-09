Unbekannte brechen vier Autos in Glinde und Wentorf auf

Glinde/Wentorf. Innerhalb weniger Tage sind in Glinde sowie in Wentorf vier Autos aufgebrochen worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten es der oder die bisher unbekannten Täter in Wentorf auf zwei Firmenfahrzeuge vom Typ Ford Transit und in Glinde auf jeweils einen BMW und einen Mercedes abgesehen. Die Polizei grenzt den Zeitraum auf Freitag, 20. September (18 Uhr), bis Montag, 23. September (15 Uhr) ein.

In Wentorf standen die Transporter auf einem Parkplatz in der Straße „Auf dem Ralande" in Wentorf. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Laut Polizei gelangten die Täter aber nur bei einem Auto in den Innenraum. Lederlenkrad und Navigationsgerät gestohlen In Glinde waren die aufgebrochenen Fahrzeuge in den Straßen Havighorster Weg und Weidenweg jeweils am Seitenstreifen vor den Wohnhäusern der Eigentümer abgestellt. Bei beiden Autos wurde jeweils die hintere Dreiecksscheibe aufgebrochen. Anschließend bauten die Täter das Lederlenkrad beziehungsweise das fest installierte Navigationssystem aus. Noch stehen die Höhe des Sachschadens sowie der Wert des Stehlgutes nicht fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Angaben zu den Kfz-Aufbrüchen in Wentorf und Glinde machen kann, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 70 melden.