An der Straße Viehkaten stand in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Holzhütte in Flammen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Hoisdorf. In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte in Hoisdorf ein Schuppen. Die frei stehende Holzhütte in der Straße Viehkaten fing in den frühen Morgenstunden, gegen 0.40 Uhr, Feuer. Bei Eintreffen der Polizei stand sie bereits vollständig in Flammen.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Innerhalb des Schuppens, der als Atelier genutzt wird, befanden sich diverse Malutensilien sowie einige Ölgemälde. Zur Höhe des Schadens könne noch keine Angabe gemacht werden. Warum das Häuschen brannte, ist ebenfalls unklar. Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anzeige HamburgerJOBS.de SPIE GmbH sucht Kälteanlagenbauer in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Ausbildung mit hohen Verantwortungsniveau? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell! mehr