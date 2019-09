Tatort Barsbüttel: Polizei fahndet nach zwei Einbrechern

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach Einbrechern, die vor gut einem Jahr in ein Einfamilienhaus in Barsbüttel eingedrungen sind.

Barsbüttel. Mit Bildern aus der Überwachungskamera einer Sparkasse sucht die Polizei jetzt nach zwei Männern, die in ein Einfamilienhaus in Barsbüttel eingebrochen sind. Die Kriminellen schlugen bereits vor gut einem Jahr, am 28. September 2018, zu. Durch ein Fenster gelangten sie damals in das Gebäude an der Willinghusener Landstraße, entwendeten Schmuck sowie eine Geldbörse mit Papieren und Bankkarten des Hauseigentümers.

Kurz nach dem Einbruch nutzten die Männer eine der Bankkarten in Fleestedt (Landkreis Harburg). In der dortigen Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude hoben sie nach Angaben der Polizei mehrfach an einem Automaten Bargeld ab. Dabei wurden die Einbrecher von einer Kamera aufgenommen. Die Bilder entstanden um 21.35 Uhr am Abend nach dem Einbruch und zeigen die beiden jungen Männer mit dunklen Kapuzenjacken und Basecaps. Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht Zeugen Mit den Bildern wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit. Sie fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Die Kriminalpolizei in Reinbek ermittelt in dem Fall. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040/72 77 07-0 zu melden.