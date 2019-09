Ahrensburg will Messgeräte für Tempokontrollen anschaffen

Ahrensburgs Politiker wollen, dass die Stadt im kommenden Jahr drei Geräte anschafft, mit denen die Geschwindigkeit von Autos gemessen und den Fahrern angezeigt wird. Die Anlagen blitzen bei Verstößen gegen die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht, sondern zeigen nur einen traurigen Smiley, sollen dadurch sensibilisieren. Wenn sich der Fahrer an das Tempo-Limit hält, zeigt ihm das Gerät einen lachenden Smiley.

Einen entsprechenden Antrag der Grünen haben die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Fraktion hatte auch drei Straßen genannt, an denen die Geräte aufgestellt werden sollen: die Bünningstedter Straße am Ortseingang, die Landesstraße 82 (Hamburger Straße) zwischen den Einmündungen Bornkampsweg und Am Scharberg sowie am Braunen Hirsch zwischen den Einmündungen Am Kratt und Dänenweg. Dort sollte die bisherige Anlage ersetzt werden. Auf Antrag der Wählergemeinschaft WAB beschlossen die Politiker jedoch, erst nach der Anschaffung der Geschwindigkeitsanzeiger zu entscheiden, an welchen Standorten sie platziert werden.

Politiker geben zwei Prüfaufträge heraus

Darüber hinaus erteilten die Mitglieder des Bauausschusses der Verkehrsaufsicht einige Prüfaufträge. So sollen die Experten zum Beispiel analysieren, ob ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde auf der Großen Straße ab der Kreuzung Woldenhorn/Bei der Doppeleiche und der sich anschließenden Straße Am Alten Markt möglich ist.

Auch soll die Verkehrsaufsicht untersuchen, ob die Höchstgeschwindigkeit auf der L 82 im Bereich Am Scharberg auf Tempo 50 verringert werden könnte. Auf dem westlichen Ostring, ab Auffahrt Manhagener Allee, soll Tempo 60 geprüft werden. Angedacht ist zudem, den aktuellen Geschwindigkeitsanzeiger vom Braunen Hirsch an den Wulfsdorfer Weg zu versetzen.