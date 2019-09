Tipps und Termine Am Wochenende schon etwas vor? Unsere Ideen!

Das „Jaurena Ruf Quartett und Marga Mitchell“ Ensemble spielt in der Tymmokirche in Lütjensee.

Ein Chor-Konzert in Kuddewörde, ein Kunsthandwerkermarkt in Lasbek oder doch lieber ein wenig Tango in Lütjensee erleben? Unsere Tipps!