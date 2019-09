Zu Besuch im Hoisdorfer Retreat- und Meditationszentrum

Hoisdorf. Sie reisten aus Peru, den USA, Dubai oder Taiwan an – und in Hoisdorf fanden sie ihren Rückzugsort. Vor dreieinhalb Jahren eröffnete Maria Lefèvre das Retreat- und Meditationszentrum „Little Paradise“. In dem rustikalen Landhaus will sie ihren Gästen abseits von deren gewohnter Umgebung eine spirituelle Ruhezone schaffen.

Anderthalb Jahre lang hat sie nach einem geeigneten Objekt gesucht und wurde schließlich in Hoisdorf fündig. „Hier ist alles, was für mich ein Paradies ausmacht“, sagt Lefèvre. Tag für Tag genießt sie die Stille und die Natur, gleichzeitig auch die Gemeinschaft unter den Gästen. „Wir tauschen uns viel untereinander aus und lernen so auch voneinander“, sagt Lefèvre.

Eine bewusste Auszeit vom gewohnten Alltag

Im „Little Paradise“ beginnt und endet der Tag meist mit einer mehrstündigen Meditation, an der die Gäste optional teilnehmen können. Häufig kocht die kleine Hausgemeinschaft auch zusammen und unternimmt gemeinsame Spaziergänge. Für das „Retreat“ – eine bewusste Auszeit vom gewohnten Alltag – schlägt Lefèvre ihren Gästen auf Wunsch auch einen Tagesplan vor. Obwohl das Haus selbst keiner Glaubensrichtung angehört, sieht dieser Plan unter anderem Gebete vor.

Gleichzeitig könne jeder Gast frei entscheiden, inwieweit er diesem Tagesrhythmus folgen wolle. „Ich nenne das Kloster light“, sagt Lefèvre und lacht. „Manche Gäste sind in dieser Zeit nur für sich, andere freuen sich über Kontakt und einen vorgegebenen Ablauf.“

Die 45-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Psychologie, arbeitete unter anderem als Unternehmensberaterin und war als Vorstandsmitglied einer Nichtregierungsorganisation tätig. Doch irgendetwas fehlte. „Es ging mir nie um einen Titel“, sagt Lefèvre. „Und diese Jobs füllten mich nie ganz aus.“ Heute will sie anderen Menschen dabei helfen, ihre innere Mitte zu finden, gibt Seminare, ist persönliche Mentorin und Buchautorin. „Zu mir kommen sehr viele Menschen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen und entscheiden müssen, wie es weitergeht“, sagt Lefèvre.

Unterkunft in verschiedenen Online-Portalen aufgeführt

In Hoisdorf meditiert Inhaberin Maria Lefèvre bis zu fünf Stunden am Tag.

Foto: Laura Treskatis

Wer im „Little Paradise“ zu Gast ist, verständigt sich nicht selten auf Englisch: Indien, Australien, Korea, Neuseeland, Brasilien, Ecuador, Chile, Kanada – die Liste der Nationen, die Lefèvre bereits in ihren Räumen begrüßen durfte, ist lang. „Einige reisen quer durch Europa und legen hier einen kurzen Stopp ein, andere kommen nur für das Retreat hierher“, sagt Lefèvre. Letzteres passiere sogar deutlich häufiger, als sie anfangs vermutet hätte. So erinnert sich die 45-Jährige an zehn Veganer aus Hongkong, die sich vom Hamburger Flughafen aus direkt in ein Taxi nach Hoisdorf gesetzt hätten, um dort ihren gesamten Aufenthalt zu verbringen.

Die Stormarner Unterkunft ist in verschiedenen Online-Portalen aufgeführt. Darunter sind auch Homepages, die Retreat-Zentren auf der ganzen Welt auflisten. Auf der rund 360 Quadratmeter großen Wohnfläche hat Lefèvre vier Gästezimmer eingerichtet. Ein Einzelzimmer wird pro Nacht für 54 Euro angeboten, eine 31 Quadratmeter große Maisonette-Wohnung mit Seeblick kostet 30 Euro mehr. Für ihre Verpflegung und eine Retreat-Begleitung zahlen die Gäste eine zusätzliche Gebühr. Häufig sei ihre Unterkunft ausgebucht, sagt Lefèvre. Oft falle die Entscheidung für ein Retreat jedoch relativ kurzfristig.

Ein Student hat hier seine Depression überwunden

In Hoisdorf trifft Mathematik-Student auf Schauspielerin. Auch Shelley ist ins „Little Paradise“ gekommen. Um sich persönlich weiterzuentwickeln, will die Schauspielerin aus dem rund 1300 Kilometer entfernten Manchester im Nordwesten Englands ein Jahr lang reisen und Freiwilligenarbeit leisten. Vorherige Stopps führten die 39-Jährige nach Italien und die Schweiz. In Hoisdorf verweilt Shelley zwei Wochen lang. Ihr gefällt die gemeinschaftliche Atmosphäre im Haus. „Alle gehen sehr freundlich und respektvoll miteinander um“, sagt die Engländerin.

Vor sich hat Shelley Sesambällchen mit Quark und ofenfrisches Brot aufgereiht. Dazu gibt es Kaffee mit Kardamom. Gebacken hat Antje Neven. Seit zwei Jahren ist sie ein fester Bestandteil der Hoisdorfer Hausgemeinschaft. Die Maschinenbau-Konstrukteurin hat ihre regulären Arbeitszeiten von fünf auf drei Tage pro Woche reduziert. In ihrer freien Zeit pflegt sie nun den Garten des rund 2000 Quadratmeter großen Geländes. Sieben Apfelbäume schmücken die grüne Rasenfläche. Knapp 30 verschiedene Beerensorten sind ebenfalls vertreten. Im Herbst und Winter wird eingekocht. „Der Garten ist eine Pracht“, sagt die 54-Jährige. Auch sie meditiert regelmäßig, am liebsten im Grünen.

Meditation ist immer eine Zeit für sich selbst

Antje Neven pflanzt im Garten des Landhauses Obst und Gemüse an.

Foto: Laura Treskatis

Ein paar Meter weiter hat es sich Benedikt auf einer Gartenliege gemütlich gemacht. Vor zwei Jahren startete der Mathematik-Student mit seiner Meditationspraxis. Sie habe ihm auch aus seiner Depression geholfen, ist sich der 32-Jährige sicher. „Zuvor war das für mich alles Humbug und religiöser Unsinn“, sagt Benedikt. Heute sei für ihn Wissenschaft und Spiritualität durchaus vereinbar. Bevor es mit seinem neuen Job losgeht, möchte der Bremer im Haus von Maria Lefèvre noch einmal zur Ruhe kommen. Mit der Gastgeberin selbst hat er während seines Aufenthalts mehrere Einzelgespräche geführt. „Maria nimmt sich durchaus Zeit“, sagt Benedikt. „Sie hat mir auch gezeigt, wie ich meine Meditationspraxis verbessern kann.“

Seit fast 30 Jahren beschäftigt sich Lefèvre mit der spirituellen Praxis, meditiert selbst bis zu fünf Stunden am Tag. „Für mich ist es die schönste Zeit des Tages“, sagt Lefèvre. „Meditation ist immer eine Zeit für sich selbst.“ Sie rät dazu, die Meditation nicht als Disziplin zu verstehen, sondern vielmehr zu genießen. Wichtig sei auch, sich nicht nur Ruhepausen während des Retreats, sondern auch bewusst im Alltag zu gönnen. Lefèvre: „Den Zustand des inneren Friedens dauerhaft zu halten, ist die größte Herausforderung.“