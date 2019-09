Stimmen von Stars kommen nach Ahrensburg

Ahrensburg. Die Stimmen dieser Männer dürften nahezu jedem Deutschen bekannt sein – David Nathan und Simon Jäger zählen zu den renommiertesten Synchronsprechern des Landes. Nathan spricht etwa Johnny Depp und Christian Bale, Jäger leiht seine Stimme unter anderen Matt Damon. Am Freitag, 20. September, treten beide zusammen im Ahrensburger Marstall auf.

Die beiden Männer sind eng miteinander befreundet

Bei einer Flasche Wein und mit viel Humor halten die Männer unter dem Titel „Prima Vista!“ eine Lesung. Das Besondere: Was gelesen wird, bestimmen die Besucher, die gefragt sind, den beiden Vorlesenden Texte mitzubringen. „Dabei kann es sich wirklich um alles handeln“, sagt David Nathan. „Ganz egal ob Geschichte, Gedicht oder Krankenschein.“ Auch ernstere Auszüge kämen infrage. „Aber daraus machen wir vermutlich auch eine Klamotte“, so der Berliner zum Abendblatt. „In eine lustige Ecke kippt es am Ende immer.“

Das Konzept der Lesung ist altbewährt – schon vor einigen Jahren traten Nathan und Jäger regelmäßig mit ihm auf. Die Idee dazu sei aus Faulheit geboren worden. „Wir hatten einmal einen Auftritt ohne genau zu wissen, was wir auf der Bühne machen wollen“, sagt Nathan. „Simon kam dann der Einfall, das Publikum entscheiden zu lassen, was wir vortragen.“ Mit Erfolg: Die humorvollen Lesungen erfreuten sich großer Beliebtheit. „Wir beschlossen, eine Pause einzulegen, als uns regelmäßig die gleichen Texte vorgelegt wurden“, sagt Nathan. „Ein Überraschungseffekt ist wichtig.“

Gemeinsame Arbeit in „The Dark Knight“

Der Auftritt in Ahrensburg stellt also das Comeback des Formats dar. „Deswegen sind wir auch schon etwas aufgeregt“, so Nathan, der auch als Hörbuchsprecher tätig und eng mit Simon Jäger befreundet ist. „Trotzdem sehen wir uns nur recht selten“, sagt er. „Wir haben beide recht viel zu tun.“ Übrigens: „The Dark Knight“ ist einer der wenigen Filme, in dessen deutscher Fassung sowohl Nathan als auch Jäger zu hören sind. Ersterer spricht in dem Actiondrama Christian Bale in der Rolle des Bruce Wayne, Letzterer lieh seine Stimme dem Joker, wurde dafür vielfach ausgezeichnet. „Synchronsprecher ist ein Schauspielberuf“, sagt Nathan.

Mitte November sind die Männer erneut zusammen im Kino zu hören. In „Ford v. Ferrari“ spielen Christian Bale und Matt Damon die Hauptrollen. Wer nicht so lange warten will, sollte am Freitag den Marstall besuchen – mit einem unterhaltsamen Text im Gepäck.

Lesung „Prima Vista!“: Fr 20.9., 20.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Reithalle, 19,- an AK