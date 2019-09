Politiker diskutieren über Zukunft des Glinder Friedhofs

Glinde. Seit 2017 beschäftigt sich die Stadt Glinde bereits intensiv mit ihrem Friedhof am Willinghusener Weg. Geht es nach Stefan Nowatzki (CDU), dem Vorsitzenden des Bauausschusses, soll es bei dem Thema nun endlich vorangehen. „Nach der Umstrukturierung im Bauamt können die neuen Mitarbeiter die Entwicklungsperspektiven und -ziele des Friedhofs endlich anpacken“, sagt er. Der Bauausschuss soll in seiner Sitzung zwei Sperr­vermerke für 128.000 Euro aufheben, damit die Urnengräber saniert und erweitert werden können. Eine Urnengemeinschaftsanlage soll errichtet werden.

Verwaltung sollte Kooperation mit anderem Friedhof prüfen

Marlies Kröpke (SPD) ist von der Verwaltungsvorlage nicht begeistert. „Da ist von ersten Verbesserungen des Pflegzustandes die Rede, aber die kann ich nicht erkennen“, sagt sie. „Es gibt immer noch keinen Friedhofsentwicklungsplan.“ In einem ersten Schritt hatte das beauftragte Büro Cemterra Ideen erarbeitet. Diese sowie das Ergebnis eines Bürgerworkshops und bereits konkrete Investitionsvorschläge wurden der Politik im Jahr 2018 vorgestellt. Kröpke hofft, dass die Sperrvermerke noch nicht aufgehoben werden. „Sonst verheizen wir nur viel Geld für nichts.“

Den Auftrag des Bauausschusses hat die Glinder Verwaltung nur zum Teil abgearbeitet. Sie sollte eine mögliche Kooperation mit einem anderen Friedhof prüfen. Dafür hat sie mit der Friedhofsverwalterin der Evangelischen Kirchengemeinde Reinbek gesprochen sowie die dortigen Grabanlagen besichtigt. Eine vollständige Übernahme des Friedhofes mit allen Rechten und Pflichten durch den Friedhof Reinbek schloss dessen Verwaltung jedoch wegen fehlender Kapazitäten und rechtlich umfangreicher Fragen zunächst aus. In der Vorlage für den Bauausschuss ist die Rede von einer Weiterentwicklung des Friedhofes „in Eigenregie in Kooperation mit der Friedhofsverwaltung Reinbek“. Diese sei fachlich und wirtschaftlich sinnvoll. Was damit genau gemeint ist, bleibt offen.

Bauausschuss Glinde: Do 19.9., 19.00, Marcellin-Verbe-Haus, Markt 2