Bargteheide. Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bargteheide am Montag schwer verletzt worden. Gegen 15.50 Uhr war die 57-Jährige mit ihrem Rad in der Straße Am Markt Richtung Lübecker Straße unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Fahrerin eines Seat Arosa von einer Grundstückseinfahrt über den Radweg auf die Straße Am Markt einbiegen. Dort stieß die ebenfalls 57 Jahre alte Frau mit der von links kommenden Radfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin stürzte bei der Kollision und verletzte sich schwer. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat den entstandenen Sachschaden auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt.