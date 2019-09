Autounfall führt in Grönwohld zu langem Stromausfall

Grönwohld. Auf der Grönwohlder Ortsdurchfahrt Papierholz/Poststraße ist es am Montagvormittag erneut zu einem Unfall gekommen. Gegen 10.40 Uhr kollidierten nahe des Übergangs beider Straßen ein Audi A6 und eine VW Caddy. Infolge des Aufpralls wurde der VW mit Lübecker Kennzeichen gegen einen Stromverteilerkasten geschleudert. Das führte zu einem mehrstündigen Stromausfall im Ort, der vom Betreiber SH Netz AG erst gegen 18 Uhr behoben werden konnte.

Die 29 Jahre alte Audi-Fahrerin wie die 23 Jahre alte VW-Fahrerin zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzung zu. Sie wurden nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Um die Unfallfolgen zu beseitigen, war die Ortsdurchfahrt, die Teil der Kreisstraße 32 ist, anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren und Lütjensee waren mit insgesamt 17 Einsatzkräften beteiligt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 26.500 Euro.

Der letzte Unfall liegt nur zwei Monate zurück

Erst Ende August war es in der Straße Papierholz zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei war eine 32 Jahre alte Reinfelderin mit einem Skoda Yeti in einer Linkskurve Richtung Trittau erst rechts in eine Hecke gefahren und hatte sich anschließend überschlagen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Der jüngste Unfall hat die Diskussion um die Sicherheit der Ortsdurchfahrt im Verlauf der K 32 erneut angefacht. Seit Langem fordern die Anrainer stärkere Tempokontrollen und eine Sanierung der Fahrbahn. Im Verkehrsausschuss des Kreises waren Mitte August drei Ausbauvarianten vorgestellt worden. Bürgermeister Ralf Breisacher (CDU) rechnet mit einem Start allerdings nicht vor 2021. Um die Straße normgerecht sanieren zu können, bedarf es in jedem Fall eines Grunderwerbs von Eigentümern angrenzender Grundstücke.