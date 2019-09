Bargteheide soll eine neue Sporthalle bekommen

Hier könnte die neue Gemeinschaftsschule in Bargteheide gebaut werden

Bargteheide. Im Zuge des Neubaus einer Gemeinschaftsschule in Bargteheide im Dreieck nördlich des Westrings/südlich der Alten Landstraße soll eine neue Dreifeldhalle mit Geräteturnhalle entstehen. Das hat der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport in seiner jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen. „Es ist Konsens über alle Fraktionen der Stadtvertretung hinweg, dass beide Hallen benötigt werden, um die nötigen Kapazitäten für den Schul- und Freizeitsport zu schaffen“, so die Ausschussvorsitzende Ina Schaefer (Grüne).

Als Standort werde das Sportzentrum favorisiert. Die Dreifeldhalle soll sogar als multifunktionale Veranstaltungshalle mit einer Tribüne für mehr als 200 Zuschauer umgesetzt werden, weil es solch eine Arena in Bargteheide bislang nicht gibt. Dafür sind Baukosten von rund acht Millionen Euro veranschlagt. Freude beim TSV Bargteheide Große Freude herrschte an jenem Abend auch bei den Vertretern des TSV Bargteheide. Der Turn- und Sportverein hegt seit Langem den Wunsch nach einer reinen Turnhalle mit Geräten, die nicht ständig auf- und abgebaut werden müssen – so wie aktuell in der Halle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Das sei nicht nur aufwändig, sondern mit rund einer halben Stunde auch sehr zeitintensiv. „Pro Woche gehen uns dadurch zweieinhalb Stunden Trainingszeit verloren, die sich übers Jahr gesehen auf mehr als 110 Stunden summieren", hat die Abteilungsleiterin Frauke von Seelen in ihrem Antrag vorgerechnet. 46 Mädchen stehen beim Sportverein auf Warteliste Mit einer reinen Gerätehalle würde nicht nur wertvolle Trainingszeit gewonnen, andere Abteilungen könnten zudem von freiwerdenden Hallenkapazitäten profitieren. Die Turnabteilung ist mit etwa 1400 Mitgliedern die größte des TSV Bargteheide. Allein beim Geräteturnen sind derzeit rund 200 Kinder und Jugendliche aktiv. Da die Raumkapazitäten in den bestehenden zehn Trainingsstätten restlos ausgeschöpft sind, hatte ein Aufnahmestopp verhängt werden müssen. „Es tut uns in der Seele weh, dass wir Kinder ablehnen müssen", so von Seelen. Zum Zeitpunkt des Antrags hätten 46 Mädchen auf der Warteliste für das Geräteturnen beim TSV Bargteheide gestanden. Laut Sportverein würde für die Turnhalle eine Größe von 20 x 30 Metern genügen. Ein spezieller Boden sei nicht notwendig, da rund um die Geräte ohnehin alles mit Matten und Läufern ausgelegt werde. Wichtig seien lediglich ausreichend Spannvorrichtungen, um die Turngeräte sicher verankern zu können. Für den Fall eines positiven Beschlusses stellte der TSV eine finanzielle Beteiligung an den Planungs- und Baukosten in Aussicht.