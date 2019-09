Feuerwehr löscht Brand in Reinbeker Lagerhalle

Reinbek. Großeinsatz für die Reinbeker Feuerwehren am Sonnabend: Gegen 19.45 Uhr ging ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein. Der Mitarbeiter einer benachbarten Firma hatte Feuerschein in einer Lagerhalle eines Unternehmens für Aromastoffe an der Scholtzstraße gesehen und die Helfer alarmiert. Als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, sahen sie bereits den hellen Schein der Flammen hinter einem geschlossenen Tor.

Die Feuerwehr schlug eine Scheibe des Tores ein und öffnete eine weitere Tür an der Seite des Gebäudes gewaltsam mit einem Spreizer, um das Feuer bekämpfen zu können. Sie löschte unter Atemschutz mit zwei Rohren. Die brennende Kunststoffpalette mit Kartonage war schnell gelöscht. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Neubau-Reihenhaus in ruhiger Lage im beliebten Marienthal Dieses Townhouse verfügt über 115 m² Wohnfläche, welche sich auf 3 Etagen verteilen, sowie eine schöne Terrasse mit Garten. mehr Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Das hätte gefährlich werden können: In der Halle befanden sich auch brennbare Flüssigkeiten für Duftstoffe. Zum Vertreiben des Rauchs aus der Halle setzten die Retter einen Druckbelüfter ein. Die Straße wurde für die Dauer der Löscharbeiten für rund 1,5 Stunden gesperrt.