Tödlicher Mix für Vermieter: E 605 im Portwein

Lütjensee/Lübeck. „Ja, die Tat gestehe ich.“ Mit gesenktem Kopf legt der 23 Jahre alte Hauptangeklagte gleich zu Beginn des Prozesses um einen tödlichen Giftanschlag auf einen 56-Jährigen Lütjenseer dieses Geständnis ab. Seit Freitag muss sich Niklas K. (alle Namen geändert) vor dem Lübecker Landgericht wegen heimtückischen Mordes verantworten. Er soll in der Nacht auf den 19. Februar 2019 das giftige Pflanzenschutzmittel E 605 in eine Portweinflasche seines Vermieters Klaus M. gegeben haben. Am nächsten Morgen nahm dieser einen Schluck aus der Flasche. Kurz darauf stellten sich starke Magenschmerzen und Schweißausbrüche ein. M. wählte den Notruf und äußerte den Verdacht, dass dem Portwein etwas zugesetzt worden sei. Kurz nach Eintreffen der Sanitäter starb der 56-Jährige.

In Handschellen und grüner Gefängniskleidung wird Niklas K. in den Gerichtssaal geführt. „Ich wollte ihm einen Denkzettel verpassen“, sagt K. vor Gericht. Während seiner Aussage gibt er sich gefasst, blickt aber immer wieder zu Boden. „Ich ging von Bauchschmerzen, Durchfall oder Erbrechen aus“, sagt er. Er habe nicht gedacht, dass die Substanz für Menschen tödlich sein könne. Der Vermieter habe ihn regelmäßig verspottet und beleidigt, begründete der Angeklagte die Tat. Im Streit soll es um Mietschulden gegangen sein. Auch habe Klaus M. ihn wiederholt des Diebstahls bezichtigt. Nur drei Tage vor der Tat hatten die Streitigkeiten bereits zu einem Polizeieinsatz geführt. „Herr M. kam mit drei weiteren Männern stark angetrunken in unsere Wohnung hoch und warf mich raus“, sagte K. Daher habe er die Polizei gerufen und Anzeige wegen Nötigung erstattet. Dennoch ließ der 56-Jährige K. in die Wohnung zurückkehren.

Mitangeklagten sollen von der Tat gewusst haben

Die Angeklagte Laura S. berät sich mit ihrem Verteidiger Frank Brand vor Verhandlungsbeginn.

Foto: Filip Schwen

Die Staatsanwaltschaft geht hingegen von einer Tötungsabsicht aus. „Der Angeklagte wusste, dass der Geschädigte Alkoholiker war und hielt es für möglich, dass das Opfer durch die Tat sterben würde“, heißt es in der Anklage. K. habe Kenntnis darüber gehabt, dass das Opfer durch eine Magenerkrankung vorbelastet war.

Neben dem Hauptbeschuldigten müssen sich auch seine beiden 19 Jahre alten ehemaligen Mitbewohner Laura S. und deren Freund Tim B. vor dem Landgericht verantworten. Die drei bewohnten zur Tatzeit eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss des Einfamilienhauses von Klaus M. Sie sollen von der Tat gewusst haben, das Opfer aber weder gewarnt, noch die Polizei informiert haben und sind deshalb wegen Nichtanzeigens einer Straftat angeklagt.

Wollte der Angeklagte dem Opfer auch Gift spritzen?

Niklas K. habe seinen Mietvertrag in M.s Wohnung gesucht, sei dann aber auf eine Flasche mit einer blauen Flüssigkeit und der Aufschrift „E 605 – Gift“ gestoßen, schildert Tim B. den Tathergang. „Er hat etwas von dem Inhalt in die Weinflasche gegeben.“ In dieser soll sich nur noch ein kleiner Rest Wein befunden haben. „Wir haben noch gesagt, dass er das nicht machen soll“, sagt der 19-Jährige vor Gericht. Niklas K. habe dann gesagt: „Wenn es nicht wirkt, weiß ich, dass es zu wenig war.“ Außerdem soll K. nach einer Spritze gefragt haben, „um Gift in Lebensmittel zu spritzen.“ Tim B: „Ich sagte ihm, dass ich keine habe.“

Die Drei hätten das Haus danach zum Rauchen verlassen. „Niklas sagte was vom Sterben, sodass es klar für mich war, dass es etwas mit Gift zu tun haben muss“, so B. „Wenn wir ihn los sind, feiern wir eine fette Hausparty“, habe K. gesagt. „Wir haben das als Spaß gesehen“, betont Tim B. In der Nacht hätten er und Laura S. ein unwohles Gefühl gehabt und darüber nachgedacht, beide Flaschen zu entsorgen. „Wir haben es nicht getan. Wenn Herrn M. aufgefallen wäre, dass die Flaschen fehlen, wäre er ausgerastet“, so der Mitangeklagte.

Sanitäter und Ärzte berichten von extremem Gestank

„Niklas hat oft davon gesprochen, Herrn M. zu töten“, erzählt Laura S. „Ich habe das für Spaß gehalten“, so die 19-Jährige. Immer wieder kämpft die junge Frau mit den Tränen. „Niklas war wütend, dass er anders als Tim und ich Miete zahlen sollte“, sagt sie zum Motiv. Zunächst habe das Jobcenter für Niklas K. gezahlt. Als er Arbeit fand, habe er dennoch nicht selbst gezahlt.

Die Aussage verfolgt Niklas K. mit blassem Gesicht und gesenktem Blick. Immer wieder betont er, nur einen kleinen Tropfen in die Flasche gegeben zu haben. Doch das bezweifeln die drei Gutachter, die das Gericht geladen hatte. „Wir haben die 33- bis 50-fache Menge von dem, was die Toxikologie unter einem Tropfen versteht, in der Weinflasche nachgewiesen“, sagt LKA-Experte Folker Westphal. Die Flüssigkeit, die unter Chemikern als Parathion bekannt ist, hemmt die Reizübertragung von Nerven- auf Muskelzellen und führt zu Krämpfen und Atemstillstand. Sie ist geruchs- und farblos, ihr wird Farb- und Geruchsstoff zugesetzt, um Verwechslungen zu vermeiden. „Als wir Herrn M. in den Rettungswagen legten, roch es so beißend nach Benzin und Knoblauch, dass wir alle Türen öffnen mussten“, berichtet ein Sanitäter. „Als wir während der Obduktion den Magen öffneten, hat der Geruch bei uns Halsreizungen verursacht“, sagt eine Rechtsmedizinerin.

Der Verdacht der Toxikologin

Dr. Gertrud Rochholz untersucht als Forensische Toxikologin den Leichnam auf Giftrückstände.

Foto: Filip Schwen

Kurz vor Ende des ersten von fünf anberaumten Verhandlungstagen legt die Forensische Toxikologin Dr. Gertrud Rochholz einen grausamen Verdacht nahe. „Bei der Untersuchung der Haare des Opfers haben wir eine Konzentration von E 605 festgestellt“, so die Expertin. Rückstände lagerten sich dort nur an, wenn die Einnahme der Substanz rund drei Monate zurückliege. „Es gilt nun, zu untersuchen, ob Herrn M. das Gift regelmäßig in kleineren Mengen zugeführt wurde.“ Magenschmerzen könnten ein Anzeichen sein. Allerdings könne derzeit noch nicht sicher ausgeschlossen werden, dass die Anreicherung in den Haaren durch das Schwitzen während des Sterbevorgangs verursacht wurde. Das Ergebnis soll zum nächsten Verhandlungstag am 19. September vorliegen.