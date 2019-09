100 Jahre VHS: Warum Bildung der Demokratie hilft

Bad Oldesloe/Trittau. Die elf Stormarner Volkshochschulen (VHS) beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Lange Nacht der Volkshochschulen“ am Freitag, 20. September. Anlass ist das 100-jährige Bestehen dieser Institution, die für viele Bürger vor allem Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben und Zugang zu Bildung und Gesundheitsprävention bedeutet.

Annette Winter-Süß ist Leiterin der VHS Trittau. „Die VHS wurden aus dem Impuls gegründet, demokratisches Denken auf Bildung zu gründen“, sagt sie. Die Bildungseinrichtung in Trittau bestehe zwar erst seit 54 Jahren, gefeiert werde trotzdem. „Bei uns wird die lange Nacht aber wohl eher ein langer Abend“, scherzt Winter-Süß und erläutert, was sie plant. Mit der ersten Aktion will sie „die VHS in Trittau sichtbar machen“. Dazu hat sie im Vorfeld kreisrunde Papierbuttons an Kursteilnehmer, Unterstützer und Mitwirkende verteilt, die den farbigen Kreisen im Logo der VHS nachempfunden sind. „Jeder kann darauf sein Statement zur VHS, Lob oder Kritik schreiben“, sagt Winter-Süß.

Ausstellung in Trittau

Am Veranstaltungstag begrüßt die Leiterin um 16.30 Uhr die Gäste im Campehaus (Rausdorfer Straße 1), dem Sitz der VHS-Geschäftsstelle. Dann macht sie sich gemeinsam mit den Teilnehmern daran, die Kreise zu einem bunten Bild zusammenzufügen, das gut sichtbar an der Wand montiert wird. Um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Oliver Mesch die Ausstellung „Die Macht der Gefühle“. Diese thematisiert anhand von Plakaten anschaulich, welche Auswirkungen Emotionen haben, und zeigt deren historische Entwicklung während des vergangenen Jahrhunderts auf. „Wir erleben gerade wieder, dass Politik von Gefühlen bestimmt wird“, sagt Winter-Süß. „Populisten aller Couleur machen sich das zunutze.“

Mit der Ausstellung will die Leiterin das Bewusstsein der Betrachter dafür schärfen, welche guten und schlechten Seiten Gefühle haben und welche den Menschen täglich begegnen. Jedes Plakat steht für eine andere Gefühlslage: „Begeisterung“ lautet die Überschrift auf dem einen, „Hass“ die auf einem anderen. Besonders freut sich Annette Winter-Süß, dass Kuratorin Bettina Frevert ihrer Einladung gefolgt ist und ab 17.30 Uhr einen Einführungsvortrag zum Thema hält. Im Anschluss können die Besucher mit der Kuratorin ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei.

Überblick über 100 Jahre Volkshochschule

Ab 19 Uhr geht es im Gutshaus Glinde (Möllner Landstraße 53) mit einer gemeinsamen Veranstaltung der VHS Trittau und ihrer Kollegen aus Barsbüttel, Oststeinbek, Glinde und Reinbek weiter. Marlies Lehmann, Leiterin der Glinder Bildungseinrichtung, gibt einen kurzen Überblick auf 100 Jahre Volkshochschulen. Im Anschluss kommt das trio ringelnatz zum Zug, das sein musikalisches Programm „Das schillernde Berlin“ präsentiert. Wer dabei sein will, muss sich zuvor bei der VHS Glinde (Markt 1) oder unter www.vhs-glinde.de anmelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Festakt in Bad Oldesloe

Zur selben Zeit (19 Uhr) beginnt in der Kreisstadt der Festakt. Der Oldesloer Bürgermeister Jörg Lembke und Landrat Henning Görtz begrüßen die Gäste im Bürgerhaus (Mühlenstraße 22). Monika Peters vom Landesverband der Volkshochschulen gibt einen Einblick in die Arbeit der Institute, gefolgt von einer Präsentation der Stormarner Volkshochschulen. Mit einem geselligem Austausch bei Getränken, Imbiss und Chormusik klingt der Abend aus. Eine Anmeldung bei der VHS Bad Oldesloe unter Telefon 04531/50 41 40 ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am Montag, 16. September. Der Eintritt ist frei.

Anlässlich des Jubiläums haben die Stormarner Volkshochschulen gemeinsam das Programmheft „Demokratische Orte des Lernens“ herausgegeben. Es bietet Kurse zum Thema und ist bei der VHS Bad Oldesloe (Beer-Yaacov-Weg 2), erhältlich. Weitere Infos zur „Langen Nacht“ unter www.volkshochschule.de.