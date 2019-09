Feuer auf Baustelle in Ahrensburg: Stromverteiler in Flammen

Ahrensburg. Am Freitagmorgen, 13. September, wurde die Feuerwehr Ahrensburg gegen 9.36 Uhr zu einem Brand an der Hamburger Straße 45 gerufen. Qualm drang aus dem neuen und noch unbewohnten Mehrfamilienhaus, das als Teil eines Gebäudeensembles mit 324 Wohnungen derzeit auf dem ehemaligen Dello-Gelände gebaut wird.

Polizei sperrt Strecke zwischen Bahnhofstraße und Stormarnstraße

Die Feuerwehren aus Ahrensburg, Ahrensfelde und Großhansdorf rückten mit einem Großaufgebot aus. Die Polizei sperrte den Straßenabschnitt zwischen Bahnhofstraße und Stormarnstraße. Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Mey sagte dem Abendblatt, dass eine Elektroverteilanlage aus unbekannter Ursache im Versorgungsraum des Gebäudes in Brand geraten sei. Für die Bauarbeiten werde zwar Baustrom genutzt, das Gebäude sei aber bereits an die Stromleitungen des Energieversorgers angeschlossen.

Brandermittler der Kripo suchen nach der Ursache

Da die Kabel im Gebäude noch blank von der Decke hingen, ergebe sich durch das Feuer eine besondere Gefährdungssituation. Die Einsatzkräfte hätten zuerst in zwei Suchtrupps in der Tiefgarage und den Kasematten nach dem Brandherd gesucht, ihn dann aber im Keller entdeckt und umgehend gelöscht. Ein Druckbelüfter kam zum Einsatz, um die Rauchschwaden aus dem Gebäude zu vertreiben. Gegen 9.30 Uhr traf die Kripo am Ort des Geschehens ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.