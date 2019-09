Wentorfer feiern am Wochenende ein zünftiges Oktoberfest

Wentorf. Zum Auftakt des Schulenburg Oktoberfests sticht Wentorfs zweite Bürgermeisterin Katharina Bartsch um 12 Uhr am Sonnabend, 14. September, das erste Fass Bier an. Zwei Tage lang locken bayerische Spezialitäten und Livemusik die Besucher ins Festzelt vor dem Möbelhaus (Immenberg 1). Und wer in Dirndl oder Lederhose kommt, erhält eine halbe Maß Wiesn-Bier gratis.

Das Festzelt ist größer als in den Vorjahren und bietet den Gästen Platz zum Schunkeln und Tanzen. Neu ist das Bierkrugwettschieben, dazu kommen Wettspiele wie Melken, Hau den Lukas oder Bierkrugstemmen. Im Zelt sorgen Erichs fröhliche Musikanten im Wechsel mit DJ Stefan Wolter am Sonnabend (14 Uhr) für Stimmung. Am Sonntag ist die Vierländer Band Die JunX (12 Uhr) an der Reihe.

Kinderflohmarkt am Sonntag mit Rahmenprogramm

Auf einem kleinen Landmarkt auf dem Gelände werden regionale Produkte und allerlei Leckereien und Getränke verkauft. Spiele wie Water Walking, Bungee Trampolin, Auto-Scooter und Kinderkarussell sorgen für Unterhaltung.

Am Sonntag, 15. September, haben viele Geschäfte (12 bis 17 Uhr) geöffnet. An diesem Tag verwandeln sich Werkstatthalle und Außenbereich von Auto-Vorbeck (Südredder 2–4) ab 11 Uhr in ein großes Flohmarktareal. Frauke Vorbeck, Marketingexpertin der Firma, organisiert den Spenden- und Flohmarkt, sie sagt: „Das hat Tradition bei uns.“

Wer als Verkäufer dabei sein will, zahlt fünf Euro pro Stand-Meter. Der Förderverein Kirchenmusik organisiert die Vergabe der Plätze und profitiert vom Erlös der Standgebühren. Für den Kinderflohmarkt ist keine Anmeldung nötig, die Standplätze dort sind kostenlos. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem Hüpfburg, Kuchenbüfett, Erbsensuppe von den Helfern des Roten Kreuzes und ein Würstchenstand. Mehr Infos: www.auto-vorbeck.de.