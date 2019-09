Zahl insolventer Unternehmen in Stormarn nimmt zu

Bad Oldesloe. 42 Unternehmen haben im ersten Halbjahr 2019 in Stormarn Insolvenz angemeldet. Landesweit waren es nur im Kreis Pinneberg (51) mehr. Das geht aus der Halbjahresbilanz des Statistikamtes Nord hervor. Für Stormarn bedeutet das einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um ganze 47,6 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 waren es noch 22 gewesen.

Dienstleister führen die Negativliste im Kreis Stormarn an

Besonders häufig betroffen waren laut Statistikamt Nord Dienstleistungsunternehmen (16 Fälle). Danach folgen das Baugewerbe (7) und Betriebe im Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (7). In 64 Fällen meldeten Verbraucher in Stormarn Insolvenz an. Das bedeutet einen Anstieg um 12,5 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2018 hatte das Statistikamt 58 Verbraucherinsolvenzen gezählt. Die Gesamtzahl der Insolvenzen im Kreis stieg von 114 im Vorjahreszeitraum auf 131 in den ersten sechs Monaten 2019 an.

Privatinsolvenzen blieben landesweit mit 1619 nahezu unverändert

Landesweit meldeten die Amtsgerichte in Schleswig-Holstein 2446 entschiedene Anträge auf Insolvenzverfahren, 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank landesweit um 2,8 Prozent auf 384, die der Verbraucherinsolvenzen blieb hingegen mit 1619 nahezu unverändert.

Insgesamt betragen die Forderungen der Gläubiger aus den ersten sechs Monaten diesen Jahres nach Angaben des Statistikamtes Nord landesweit mehr als 530 Millionen Euro. Davon entfallen 410 Millionen auf Unternehmen und 59 Millionen auf Verbraucher. Jede insolvente Person in Schleswig-Holstein hat im Schnitt 36.400 Euro Schulden.