Polizei veröffentlicht nach Wohnungsdurchsuchung in Bargteheide Bilder von gestohlenen Sachen und will Eigentümer ermitteln.

Ahrensburg. Die Tat ist schon lange her: Bereits am 10. März dieses Jahres nahm die Polizei zwei Personen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Siek fest. Die Ermittlungen in diesem Fall führten zu einem weiteren Tatverdächtigen aus Bargteheide.

Der Mann ist 29 Jahre alt. Seine Wohnung wurde durchsucht. Dabei fanden die Ordnungshüter Gegenstände, die möglicherweise gestohlen wurden. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zu den hier gezeigten Sachen machen? Zeugen oder Eigentümer können sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden.