In der Reihe musikalische Lesungen unter dem Titel „KONzärtlich“ des Vereins Musikzentrum Stormarn ist der Kieler Romanautor Henning Schöttke zu Gast. Der Schriftsteller stellt in Bargteheide seinen aktuellen Roman „Superbias Lied“ vor. Querflötistin Christine Thomsen begleitet die Lesung musikalisch.

Lesung mit Musik Sa 14.9., 18.00, Ratssaal, Rathausstraße 24–26, Eintritt frei, Spende erbeten

Pflanzenflohmarkt in Trittau

Die Bürgergemeinschaft Trittau plant ihren 20. Pflanzenflohmarkt, bei dem gekauft, verschenkt oder getauscht werden darf. Hektor der Gaukler sorgt für Kinderbelustigung. Eine Hüpfburg ist auch aufgebaut. Snacks und Getränke gibt’s vor Ort. Mitmachen können ausschließlich private Anbieter. Eine Anmeldung ist nicht nötig, es gibt keine Standgebühr.

Pflanzenflohmarkt Sa 14.9., 10.00 bis 14.00, Schützenplatz, frei

Treffen in Bad Oldelsoe

Der Verein und ambulante Hospizdienst Oldesloe DaSein öffnet heute das erste Mal nach der Sommerpause sein Café. Er lädt Menschen jeden Alters ein, sich in ungezwungener Atmosphäre über Themen auszutauschen, die jeden angehen, aber nicht selbstverständlich sind. Für heiße und kalte Getränke und Knabbereien ist gesorgt.

Café DaSein Do 12.9., 18.00–20.00, Bürgerhaus Bad Oldesloe, Mühlenstraße 22, Eintritt frei

Rock in Bargteheide

Die Band Lucky Loser gibt ein Konzert in Bargteheide. Die Gruppe um Frontmann, Gitarrist und Sänger Willy Kaminski, der als Mitglied der DDR-Bands Berluc und Zenit im Osten Deutschlands bekannt wurde, covert überwiegend Rockhits mit großem instrumentalen Anteil. Diese bringt sie mit viel Spielfreude zu Gehör.

Rockkonzert Fr 13.9., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende

Multikulti in Ahrensburg

In Ahrensburg treffen sich regelmäßig Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, um gemeinsam zu essen und ins Gespräch zu kommen. Jeder trägt etwas zum Büfett bei und bringt einen Teller, Glas und Besteck mit. Das Ganze nennt sich „à table“. Bei gutem Wetter wird draußen diniert, ansonsten in der Remise des Marstalls

„à table“ So 15.9., 18.00, Marstall, Lübecker Straße 8, kostenfrei

Pflanzenmarkt in Ammersbek

Wer beim Kram- und Pflanzenmarkt des Ammersbeker Bürgervereins am Sonntag, 29. September, einen Stand aufbauen will, muss zuerst eine Standmarke kaufen. Die Marken werden am heutigen Donnerstag in Ammersbek-Hoisbüttel ausgegeben. Kinder sind von der Gebühr befreit, müssen ihren Stand aber anmelden. Zugelassen sind nur private Anbieter.

Standanmeldung Do 12.9., 19.00 bis 20.00, Am Gutshof 1