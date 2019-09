Gruppe um Ärztlichen Direktor der LungenClinic, Professor Klaus F. Rabe, erhält wird am 15. November in Bern ausgezeichnet

Grosshansdorf. Eine vierköpfige Gruppe um den Ärztlichen Direktor der L u ngenClinic Großhansdorf, Professor Klaus F. Rabe, erhält in diesem Jahr den Balzan-Preis. Er ist mit 750.000 Schweizer Franken (rund 680.000 Euro) dotiert und wird am 15. November in Bern verliehen.

Geehrt wird der Chefarzt der Pneumologie des Norddeutschen Thoraxzentrums mit seinen Forscherkollegen des Deutschen Zentrums für Lungenforschung für seine Arbeit zum Thema „Pathophysiologie der Atmung: von der Grundlagenforschung zum Krankenbett". Die Forschung verbessert Lebensqualität der Patienten, sagt die Uni Genf Peter Suter, Honorarprofessor für Medizin der Universität Genf, begründet die Vergabe des Preises an die Forschergruppe mit Rabe, Erika von Mutius (LMU und Helmholtz-Zentrum München), Werner Seeger (Universitätsklinikum Gießen-Marburg) sowie Tobias Welte (Medizinische Hochschule Hannover) mit den hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen, „die Resultate innovativer Forschung zu neuen Therapien und Verbesserungen der Lebensqualität der Patienten brachten". Rabe sagte: „Es freut mich besonders, dass ein Teil des Preisgeldes in die weitere Forschungsarbeit fließt."Der Balzan-Preis ehrt seit 1961 Geistes- und Naturwissenschaftler als auch Personen, die sich um Kunst und Kultur verdient gemacht haben.