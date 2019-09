Aus der Grundschule Am Reesenbüttel in Ahrensburg haben bisher unbekannte Täter einen Tresor entwendet.

Ahrensburg. Die Grundschule Am Reesenbüttel in Ahrensburg ist in der Nacht von Donnerstag, 5. September, auf Freitag, 6. September, Ziel von Einbrechern geworden. Die Tat soll nach Angaben der Polizei vom Montag in einem Zeitraum zwischen 21.15 Uhr am Abend und 6.30 Uhr am Morgen verübt worden sein.

Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich der oder die Unbekannten Zugang zu dem Gebäude an der Schimmelmannstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Tür zum Sekretariat und zum Büro der Schulleitung. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut zahlreiche Schränke. Letzlich entwendeten die Verbrecher einen grauen, etwa einen Meter hohen und einen Meter breiten Schranktresor und einen geringen dreistelligen Geldbetrag. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Rundum familienfreundlich Wohnen in Norderstedt-Garstedt Dieses Reihenmittelhaus besticht mit einer großzügigen Raumaufteilung, einer schönen Terrasse und der begehrten Wohnlage. mehr Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat in der Nacht vom 5. auf den 6. September verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule an der Schimmelmannstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 04102/80 90 entgegen.