Das Rathaus in Glinde wird neu verkabelt. Auch muss der Serverraum verlegt werden. Am neuen Standort im Erdgeschoss ist die Installation von einem Kältegerät und einer Gaslöschanlage unumgänglich. Das Projekt kostet mehr als eine Million Euro. So viel war nicht eingeplant. Deshalb sollen 246.000 Euro im Haushalt 2020 verankert werden.

Finanzausschuss Mo 9.9., 19.00, Bürgerhaus, Markt 2

Gespräch über Ammersbeker Schule

Die Zeit drängt: Wenn die Gemeinde Ammersbek vom Land 2,1 Millionen Euro Zuschuss für den Neubau der Grundschule Bünningstedt haben will, muss der Antrag Ende September in Kiel sein. Voraussetzung ist die Zustimmung der Gemeindevertreter zu dem Projekt, das rund acht Millionen Euro kostet.

Gemeindevertretersitzung Di 10.9., 19.30, Dorfgemeinschaftshaus, Am Gutshof 1

Umweltausschuss in Ahrensburg

Schlichte Infotafeln statt Kurzhörspiele, sogenannte Guckies für den Blick in die Landschaft und eine bis zu 16 Meter lange Bohrkerndarstellung: Die 320 Meter lange Moorwanderwegbrücke in Ahrensburg soll zum Lehrpfad ohne besondere Stilelemente werden. Bis zu neun Tafeln sollen die Geschichte des Tunneltals darlegen.

Umweltausschuss Mi 11.9., 19.30, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9

Finanzausschuss in Großhansdorf

Legt die Gemeinde Großhansdorf am Ende vom Pieperhorster Weg eine Streuobstwiese an? Der Plan ist es, auf der rund 33.000 Quadratmeter großen Aukampkoppel, die jetzt an einen Landwirt verpachtet ist, für etwa 7000 Euro 250 bis 300 Obstbäume zu pflanzen. Die Pflege kostet im Jahr rund 3000 Euro.

Finanzausschuss Do 12.9., 19.00, Sitzungssaal im Kiekut-Center, Barkholt 63-65

Regionalliga in Bargteheide

Die Tischtennisherren des TSV Bargteheide starten erstmals seit ihrem Aufstieg in die Regionalliga vor zehn Jahren als Mitfavorit in eine Saison. Die Stormarner haben sich mit dem vierfachen Hamburger Meister Leon Abich hochkarätig verstärkt. Erster Gegner ist Neuling MTV Eintracht Bledeln.

TSV Bargteheide – MTV Eintracht Bledeln Sa 14.9., 15.30, Carl-Orff-Schule, Segeberger Str., Eintritt frei