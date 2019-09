Ahrensburg. Sie wollen Frauen den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern, indem sie Kontakte zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden herstellen. Zu diesem Zweck organisiert der „Arbeitskreis Perspektive Beruf“ am Dienstag, 17. September, eine Jobmesse im Marstall unter dem Motto „Zum Tango braucht man Zwei“.

Arbeitskreis lädt 21 Stormarner Unternehmen ein

„Die Veranstaltung ist so angelegt, dass eine ungezwungene Atmosphäre entstehen kann, die zum Austausch ermutigt“, wirbt Jasna Makdissi, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ahrensburg, für den Besuch der Messe.

Der Arbeitskreis, zu dem Mitarbeiter der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, des Jobcenters Stormarn, der Beratungsstelle Frau & Beruf, der Agentur für Arbeit Bad Oldesloe sowie die Ahrensburger Gleichstellungsbeauftragte gehören, wollen insbesondere über Weiterbildungsangebote und Qualifizierungsmöglichkeiten informieren. Dazu haben sie 21 Unternehmen aus Stormarn eingeladen, die im Ahrensburger Marstall ganz konkrete Stellenangebote unterbreiten werden.

Arbeitgeber seien mittlerweile flexibler geworden

„Fast 40 Prozent meiner Beratungsgespräche führe ich, weil sich Frauen wegen der von ihnen erwarteten Flexibilität oftmals überarbeiten“, berichtet Birgit Harring-Boysen von der Beratungsstelle Frau & Beruf, die sich seit 20 Jahren für familienfreundlichere Arbeitsbedingungen engagiert.

In den vergangenen zehn Jahren sei viel verbessert worden, um Frauen den „Spagat zwischen Beruf und Familie“ zu erleichtern. Insbesondere in Branchen, in denen großer Fachkräftebedarf bestehe, seien die Arbeitgeber flexibler geworden, sagt Jens Deglow vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe und dem Handwerk gebe es aber noch akuten Nachholbedarf.

Auch Arbeitgeber sind als Gäste zur Messe eingeladen. Sie können dort Impulse für mehr Flexibilität in ihren Unternehmen bekommen.

Jobmesse Di, 17.9., 9 bis 12 Uhr, Kulturzentrum Marstall, Lübecker Straße 8. Eintritt frei.