Ahrensburg. Im Oktober startet der Anmeldungszeitraum für Erstklässler für das kommende Jahr. Für Eltern, deren Kinder zum Schuljahr 2020/21 eingeschult werden, bieten die vier Grundschulen in Ahrensburg in diesem Herbst Informationsveranstaltungen an.

Anmeldung vom 21. Oktober bis zum 1. November

Die Grundschule Am Aalfang (Ahrensfelder Weg 43) lädt für Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr zum Info-Elternabend. Am Dienstag, 24. September, um 20 Uhr folgt die Grundschule Am Hagen (Dänenweg 13). Die Grundschule Am Reesenbüttel (Schimmelmannstraße 46) plant den Elternabend am Dienstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr. In der Grundschule Am Schloss (Schulstraße 4) startet der Infoabend am selben Tag um 19.30 Uhr. Zusätzlich planen die Grundschulen Am Hagen und Am Schloss einen Kennlerntag für die Kinder. In der Grundschule Am Hagen ist der Termin Dienstag, 24. September, von 9 bis 10 Uhr. Der Kennlerntag der Grundschule Am Schloss ist für Dienstag, 1. Oktober, von 9.15 bis 10.20 Uhr terminiert.

Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 werden alle Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 1. Juli 2013 und 30. Juni 2014 geboren sind. Auf Antrag können auch Kinder, die später geboren sind, sogenannte „Kann-Kinder“, eingeschult werden. Voraussetzung ist, dass sie die erforderliche körperliche, geistige und seelische Reife besitzen. Anmeldungen sind einheitlich an allen Grundschulen von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 1. November, möglich.