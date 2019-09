Kindersommerfest im Naturerlebnis Grabau

Grabau. Wald bedeutet Leben. Das wird seit zehn Jahren im Naturerlebnis Grabau Kindergartengruppen und Schulklassen vermittelt. Am Sonnabend feiert die Bildungseinrichtung den runden Geburtstag mit einem Kindersommerfest.

Lehrpfad, Waldspielplatz, Niedrigseilgarten und die pädagogische Begleitung durch Förster locken mittlerweile mehr als 10.000 Kinder pro Jahr an den Grabauer See. Dass das von der Sparkassen-Stiftung ins Leben gerufene Projekt einmal so erfolgreich werden würde, war nicht absehbar. Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Sparkassen-Stifungen, erinnert sich an die Anfänge im Jahr 2009: „Zu Beginn wurden wir für unsere Idee belächelt. Jetzt sind Themen wie Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Leben in aller Munde.“ Stetig steigende Besucherzahlen, die Zertifizierung als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit und die in den Jahren angesammelten Auszeichnungen belegen die immer größer werdende Nachfrage.

Pro Jahr besuchen mehr als 10.000 Kinder die Bildungseinrichtung

Nach fünf Jahren Naturerlebnis hat die Sparkasse sogar einen eigenen Doppeldeckerbus erworben, mit dem Kitakinder und Schüler regelmäßig auf das Gelände gefahren werden, um einen Tag im Wald zu erleben. „In der Anfangszeit kamen hier im Extremfall drei Busse mit Kindern an, was der Umwelt nicht unbedingt zuträglich war“, sagt Jörg Schumacher. Daher wurde dann ein eigener, großer Bus angeschafft. Mit dem Naturerlebnis Grabau wollte die Sparkassen-Stiftung für Stormarn einen Ort für Kinder schaffen, an dem sie die Natur auf praktischer Ebene kennenlernen können. Allein im vergangenen Jahr besuchten 380 Gruppen das Naturerlebnis.

Landrat lobt das Projekt – und am Sonnabend wird gefeiert

Stormarns Landrat Henning Görtz sagt: „Das Projekt wird intensiv weiterentwickelt. Für den Kreis ist hier etwas ganz Einmaliges geschaffen worden.“ Das Bildungsangebot richtet sich dabei nicht mehr nur ausschließlich an Kinder. Auch Lehrkräfte werden in Grabau regelmäßig weitergebildet, im besten Fall lernen auch die Eltern der Kinder noch etwas. „Meine fünfjährige Tochter war im Spätherbst mit dem Kindergarten hier und beim nächsten Besuch konnte sie uns einiges erzählen, das wir noch nicht wussten“, sagt Michael Ringelhann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Holstein. Durch die pädagogische Begleitung bekämen die Kinder einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und „obendrein macht es einfach Spaß.“ Beim Sommerfest können Kinder und Eltern das Naturerlebnis Grabau kennenlernen. Neben Rittern, die ihre Schwerter, Zelte und Kleider präsentieren, zeigen mittelalterliche Handwerker wie eine Drechslerin ihr Können und laden zum selbst Ausprobieren ein. Zu Gast ist unter anderem das Wallmuseum Oldenburg.

Kindersommerfest beim Naturerlebnis Grabau am Sonnabend, 7. September, von 11 bis 16 Uhr, Hoherdamm 5, Grabau. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.naturerlebnis-grabau.de