Ahrensburger eröffnet ein neues Weinlokal

Ahrensburg. Drei Monate ist es her, dass im Feinkostgeschäft Delischhuus an der Manhagener Allee endgültig die Lichter ausgingen. Jetzt gibt es einen Nachmieter für das Gebäude in Ahrensburgs Stadtzentrum, das, seit die Familie Boy hier vor 94 Jahren erstmals eine Delikatessenhandlung eröffnete, in der Schlossstadt als Topadresse unter Feinschmeckern galt: Im Oktober möchte Robert Ahrens in den Räumlichkeiten eine Weinhandlung mit Bistro eröffnen.

Geschäft soll ein Kulturtreffpunkt werden „Wir werden gute Weine für jeden Geldbeutel anbieten, dazu wird es eine kleine Speisekarte mit weinbegleitenden Speisen wie Käse und Schinken, Antipasti und Hausmannskost in moderner Interpretation geben", sagt der Gastronom und Hotelfachmann aus Ahrensburg. Wochentags soll es einen Mittagstisch geben. Ahrens hat weitreichende Pläne für sein Lokal: „Es wird keine gewöhnliche Weinhandlung sein, wir wollen zum Kulturtreffpunkt werden." Ahrens kündigt an: „In unregelmäßigen Abständen wird es Degustationen, Vorträge, Hauskonzerte und Lesungen mit unterschiedlichen Gästen geben." Freitags soll ein DJ in dem Lokal auflegen, um die Arbeitswoche bei Getränk und Speise ausklingen zu lassen. Auch ein offenes Singen plane er. Derzeit wird der Laden renoviert „Überall im Geschäft wird es Sitzmöglichkeiten geben: Sofas, Loungeecken und eine lange Tafel aus Eichenholz", erzählt Ahrens. Derzeit laufen die Renovierungsarbeiten in dem Altbau auf Hochtouren. „Wir verpassen den Räumen ein modernes Ambiente, gleichzeitig wird die Geschichte des Traditionsgeschäfts sichtbar bleiben", verspricht er. Ahrens war auf Sylt, in Hamburg und in der Schweiz tätig So bleibe der ikonische blau-türkise Kachelboden, der viele Jahre lang das Erscheinungsbild von Delikatessen-Boy prägte, erhalten. „Dass man ihm die Gebrauchsspuren überall ansieht, macht seinen besonderen Charme aus", schwärmt Ahrens. Gerade wegen der historischen Atmosphäre habe er sich für die Räumlichkeiten entschieden. „Wir führen eine Tradition fort, entwickeln sie aber weiter." Das Wein Ahrens ist sein erstes eigenes Geschäft. „Ein Herzensprojekt, mit dem ich alt werden möchte", sagt der Gastronom, der seine Ausbildung in Hotelbetrieben auf Sylt absolvierte, anschließend in Hamburg und der Schweiz tätig war. Vor einigen Jahren kehrte er nach Ahrensburg, in die Stadt seiner Kindheit, zurück. „Vor einem Jahr verspürte ich den Reiz, etwas Eigenes zu haben", erzählt Ahrens. Fünf Mitarbeiter sollen zu Beginn für Verkauf und Bewirtung verantwortlich sein. Küchenchef Herman Funke wird die Speisen in einer Showküche vor den Augen der Gäste zubereiten. Vom Scheitern des Delischhuus seines Vorgängers und Vermieters Christopher Kroschke lässt Robert Ahrens sich nicht beeindrucken. Er sagt: „Wir sind gekommen, um zu bleiben."