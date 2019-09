Singer-Songwriter tritt mit Band in Bad Oldesloe auf

Bad Oldesloe. Singer-Songwriter gibt es wie Sand am Meer. Magnus Landsberg weiß das. Ob der Musiker, der seit 13 Jahren an der Oldesloer Musikschule Gitarrenunterricht gibt, aus der Masse heraussticht, ist ihm nicht so wichtig. „Die Musik mache ich primär für mich und nicht aus kommerziellen Gründen“, sagt der Hamburger, der am 5. Oktober unter dem Titel „Magnus Landsberg und ein sehr großes Monster“ im Kultur- und Bildungszentrum (KuB) mit Gitarre, Piano und Stimme selbst geschriebene Songs vortragen wird.

Es hat lange gedauert, bis sich Magnus Landsberg, der neben seiner Tätigkeit als Dozent an der Oldesloer Musikschule auch an der Rock-Pop-Schule in Lübeck arbeitet, sich mit seinen Liedern auf eine Bühne wagte. Musik machte der Hamburger eher im Hintergrund, schrieb für andere Künstler, spielte im Background. Erst als sich seine Texte Zuhause stapelten, zeigte er sie einem Freund. Der überredete ihn, ein Live-Konzert zu geben. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Moderne 3,5 Zimmer in ruhiger Lage in Pinneberg Diese 92 m²-Wohnung liegt im Dachgeschoss eines 2-Familienhauses und das Wohnzimmer verfügt über einen stilechten Kachelkaminofen. mehr Musik ist für den Mann an der Gitarre ein erholsamer Prozess Befreundete Musiker und jahrelange Weggefährten sagten ihre Unterstützung zu. Das daraus entstandene Kollektiv brachte dann erstmals im Dezember 2014 „Magnus Landsberg & ein sehr großes Monster“ auf die Bühne. „Wir haben damals mit zwölf Personen gespielt, das ist schon etwas ausgeartet“, sagt der Musiker. Mit ihm auf der Bühne stehen diesmal der Drummer Alexander Klauck und die Hamburger Singer-Songwriterin und Keyboarderin Elin Bell. Das Konzert im KuB wird also eine wesentlich überschaubarere Besetzung haben. Dafür gibt es eine Reihe frischer Texte. Mit Akustikgitarre und Ironie ausgestattet stellt sich Songwriter Landsberg den elementaren Fragen der Hashtag-Generation und verpackt seine Geschichten in schlichte, geschmackvolle Arrangements. Viele der Songs sind „im stillen Kämmerlein“ entstanden, andere stammen aus einem Projekt, an dem Magnus Landsberg in den vergangenen Monaten mitgearbeitet hat. Im Dezember bringt die Hamburger Künstlerin Miu mit „modern retro soul“ ein neues Album heraus. Damit ist Landsbergs KuB-Konzert also auch eine Art Vorab-Releasekonzert. Trotzdem wird es ein Abend ohne große Effekte, wie Landsberg sagt: „Musikmachen ist für mich ein erholsamer Prozess und ein Rückzugsort.“ „Magnus Landsberg und ein sehr großes Monster“ wird vom Musikerverein „Klngstdt“ und der Oldesloer Musikschule unterstützt. Das Konzert beginnt Sonnabend, 5. Oktober, um 19.30 Uhr, großer Saal des Kultur- und Bildungszentrums, Bad Oldesloe, Beer-Yaacov-Weg 1. Karten im Vorverkauf für 12,50 Euro (erm. 7,50 Euro) bei der Stadtinfo, Telefon (04531/504195), oder unter www.kub-badoldesloe.de.