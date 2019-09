Bombenfund in Glinde: Die Evakuierung hat begonnen

Glinde. Der Großeinsatz in Glinde wegen eines Bombenfundes ist angelaufen. Seit den frühen Morgenstunden sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dabei, die Menschen sicher aus dem Sperrgebiet zu begleiten. In einem Radius von 1000 Meter um die Fundstelle an der Möllner Landstraße müssen alle Gebäude evakuiert werden. An allen Schulen fällt der Unterricht aus, Kitas bleiben geschlosen.

Polizeichef Jochen Sohrt (v.l.), Ordnungsamtsleiter Bernd Mahns und Bürgermeister Rainhard Zug bei der Einsatzbesprechung

Foto: Pia Rabener / HA Bernd Mahns, der Leiter des Glinder Ordnungsamtes, sowie Bürgermeister Rainhard Zug sind bereits seit 5.45 Uhr an der Einsatzstelle. Um 6 Uhr gab es die erste große Lagebesprechung mit der Feuerwehr. Freiwillige Helfer aus Bargteheide, Trittau und Reinbek sind zur Unterstützung der Glinder Wehr im Einsatz. Insgesamt rund 300 Helfer sollen dafür sorgen, dass der Einsatzplan bis zur geplanten Entschärfung gegen 12 Uhr eingehalten werden kann. 15 Busse sammeln die Menschen ein Im Stadtgebiet von Glinde sind derzeit 15 Busse der VHH unterwegs, um die Menschen aus dem Sperrgebiet zu bringen. Für den Shuttle-Service wurde sogar eine Baustelle geöffnet. Die Polizei hat Drohnen in der Luft, um den Einsatz zu kontrollieren. Einsatzbesprechung der Feuerwehr

Foto: René Soukup / HA Die Stadt hat Sammelstellen für diejenigen eingerichtet, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können. Sie befinden sich in der Grundschule Tannenweg (Tannenweg 10) in Glinde, in der Begegnungstätte SPINOSA (Schlehenweg 1A), in der Grundschule Gertrud-Lege-Schule Neuschönningstedt (Querweg 4 in Reinbek), in der Begegnungsstätte Neuschönningstedt (Querweg 13 in Reinbek), sowie für Menschen im Alter 60+ im Glinder Marcellin-Verbe-Haus (Markt 2 in Glinde). Bombe wiegt 500 Pfund und hat zwei Zünder Marc Benjamin von der Feuerwehr und eine Mitarbeiterin der Verwaltung bedienen das Bürgertelefon der Glinder Stadtverwalltung.

Foto: René Soukup / HA Das Sperrgebiet umfasst den Bereich zwischen der Autobahn 24 im Norden, Mühlenstraße im Weste, Ahornweg im Süden im Osten die Emil-Nolde-Straße in Reinbek-Neuschönningstedt. Die Stadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das bereits seit Dienstagabend rund um die Uhr besetzt war. Unter der Nummer 040/71 09 11 51 werden alle Fragen rund um den Großeinsatz beantwortet. Die Fliegerbombe war am Dienstag bei Abrissarbeiten gefunden worden. Sie wiegt 500 Pfund und hat zwei Zünder.