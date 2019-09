Stormarner Denkmäler öffnen am Sonntag ihre Türen

Bad Oldesloe. Zum 26. Mal öffnen Denkmäler in ganz Deutschland ihre Türen. Am Sonntag, 8. September, nehmen rund 8000 geschützte Denkmäler an der Aktion teil. Unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ können Besucher in historischen Bauten, Parks und archäologischen Stätten – von der Antike bis zur Klassischen Moderne und darüber hinaus bis heute – diese Umbrüche nachverfolgen und das Moderne entdecken. Auch Denkmäler aus verschiedenen Epochen in Stormarn und im Lauenburgischen öffnen sich für Kultur- und Geschichtsbegeisterte.

Ehrenamtliche führen durch die Martin-Luther-Kirche in Trittau Die Martin-Luther-Kirche in Trittau könnte Susannes Schumachers neuer Arbeitsplatz werden

Foto: Verena Künstner Unter ihnen ist die Martin-Luther-Kirche in Trittau , welche im 13. Jahrhundert im gotischen Stil erbaut und im folgenden Jahrzehnt um einen Kirchturm und eine Turmuhr ergänzt wurde. Am Aktionstag können sich Besucher das Gebäude von 12 bis 18 Uhr von Ehrenamtlichen zeigen lassen. Schloss Tremsbüttel wurde 1895 als Herrenhaus erbaut. Seit 1939 wird das Gebäude als Hotel genutzt und die Räume für Hochzeiten und Firmenfeiern vermietet. Im historischen Park ist ein japanischer Garten angelegt. Gäste können das Schloss in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf eigene Faust entdecken. Die Braaker Mühle

Foto: Manuela Wilk Die 1849 erbaute Braaker Mühle, die als achteckiger Holländer errichtet wurde und seit 36 Jahren unter Denkmalschutz steht, wird zwischen 10 und 16 Uhr von Mitgliedern des Vereins vorgestellt. Es gibt Kuchen, Kaffee und ausgewählte Brotsorten zu kaufen. Im Kerinnes-Haus in Tangstedt geht es um Vergangenheitsbewältigung, Gründe und Folgen des Krieges auf nachfolgende Generationen. Das Holzhaus wurde 1944 nach den Bombenangriffen auf Hamburg von Flüchtenden erbaut und steht seit 2017 unter Denkmalschutz. Die sogenannte Ley-Bude ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Dazu gibt es Livemusik, Zeitzeugenberichte und ein Kinderprogramm. Ahrensburger zeigt Besonderheiten der Kirche St. Johannes An der Kreisgrenze stellt Linau seine dreiteilige Burg vor. Die im 13. Jahrhundert erbaute Festung steht am früheren Handelsweg Hamburg-Lübeck. Im vergangenen Jahr wurde mit Arbeiten zum Erhalt des Turmfundaments begonnen. Eicke Siegloff vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein leitet die Führungen von 11 bis 16 Uhr und informiert über Forschungsergebnisse und die Restaurierung. Die St. Johanneskirche in Ahrensburg

Foto: HA Ein moderneres Beispiel bietet die Kirche St. Johannes in Ahrensburg, die seit 2013 im Denkmalbuch Schleswig-Holsteins verzeichnet ist. In den 1960er-Jahren erbaut, beeindruckt das Gebäude mit dem 40 Meter hohen Turm und den farbigen Dall-Glasfenstern des Künstlers Ernst-Günter Hansing. Von 12 bis 15 Uhr führt Klaus Tuch durch die Räume des Gotteshauses.