Fliegerbombe entdeckt: Glinde wird komplett abgesperrt

Glinde. In Glinde ist am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr bei Abrissarbeiten an der Möllner Landstraße auf dem Areal, wo früher das Unternehmen Gies Kerzen ansässig war, eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Das Exemplar wiegt 500 Pfund. Deshalb fällt an allen Schulen in der 18.700 Einwohner zählenden Stadt am Mittwoch der Unterricht aus. Rund 5600 Menschen im Umkreis von 1000 Metern werden laut Bernd Mahns, Leiter des Ordnungsamtes, ab 9 Uhr in Sicherheit gebracht. Er sagt: „Sammelstellen sind in der Spinosa, im Bürgerhaus sowie in Schulsporthallen eingerichtet.“ Die Entschärfung der Bombe mit zwei Zündern ist für 12 Uhr geplant.

„Glinde wird ab 9 Uhr großräumig abgesperrt“, sagt Mahns. Dann könne man nur noch aus der Stadt herausfahren, komme aber nicht mehr hinein. Unter der Telefonnummer 040/710 911-51 wird morgen ab 7 Uhr ein Bürgertelefon eingerichtet. Dort werden Fragen rund um die Entschärfung und Evakuierung beantwortet. Anzeige HamburgerJOBS.de UPS sucht Paketzusteller in Hamburg-Nord Sie sind auf der Suche nach einer eigenverantwortlichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr