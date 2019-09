Ahrensburg/Witzhave.. Ein grauer Ford Mustang im Wert von rund 38.000 Euro ist am Wochenende in Witzhave gestohlen worden. Der Eigentümer hatte den Sportwagen nach Angaben der Polizei vom Dienstag auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt.

Die Beamten grenzen den Tatzeitpunkt auf einen Zeitraum zwischen Freitag, 30. August, 18 Uhr, und Montag, 2. September, 7.30 Uhr, ein. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen und den Wagen starten konnten, ist bisher nicht bekannt. Nun fragen die Ermittler: Wem ist am vergangenen Wochenende in Witzhave zu der geschilderten Tat etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.