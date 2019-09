Björn Engholm kommt zum Kamingespräch nach Reinbek

Reinbek.. Er war von 1988 bis 1993 Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, wurde 1991 zum Bundesvorsitzenden der SPD gewählt: Björn Engholms Weg hätte ins Kanzleramt führen können, doch seine politische Karriere endete abrupt. Im Mai 1993 wurde er auf einen Schlag Privatier. Es war das Resultat einer Lügerei in der Barschel/Pfeiffer-Affäre. Trotzdem ist Engholms Meinung immer noch gefragt.

Am Mittwoch, 25. September, ist der 79-Jährige Gast beim Kamingespräch im Reinbeker Schloss, einer vom Verein Kontakt organisierten Veranstaltung. Diese ist mit dem Titel „Gnadenlose Politik?“ versehen. Der gebürtige Lübecker wird unter anderem darüber reden, wie sich die politische Kultur in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland entwickelt hat, das Miteinander und die Debatten zu den Themen.

Die Idee, Engholm nach Reinbek zu holen, hatte Bürgermeister Björn Warmer. Er vermittelte auch und fungiert beim Kamingespräch als Moderator. Reinbeks Verwaltungschef war früher wissenschaftlicher Mitarbeiter des deutschen Bundestages und ist SPD-Mitglied. Die Veranstaltung im Festsaal des Schlosses (Schloßstraße 5) beginnt um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt.